Mô tô va chạm với xe đạp điện, 1 người tử vong; Mua bán trái phép chất ma túy

Mô tô va chạm với xe đạp điện, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường Suối Nghệ-Nghĩa Thành (thuộc thôn Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức). Theo hồ sơ, xe mô tô do T.T.A. (SN 2008, trú huyện Châu Đức) điều khiển phía sau chở T.L.Y.M. (SN 2012) khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do N.T.S. (SN 2009, trú huyện Châu Đức) điều khiển phía sau chở N.Đ.T. (SN 2010, trú huyện Châu Đức). Hậu quả, N.Đ.T. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Phạm Hồng Thái (phường 7, TP.Vũng Tàu). Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường 7, bắt quả tang H.T.N. (SN 1982, trú TP.Vũng Tàu) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 1 gói nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy). (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Công an phường 11 (TP.Vũng Tàu) lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông P.V.H. (SN 1950, trú phường 11, TP.Vũng Tàu) ngồi nhậu cùng 2 người con là P.H.L. (SN 1977) và P.G.L. (SN 1979). Sau đó, H.L. sang nhà ông N.H.T. (SN 1973, trú phường 11, TP.Vũng Tàu, hàng xóm với ông H.) để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn từ trước. Tại đây, N.H.T. dùng dao chém vào tay phải H.L. gây thương tích. Thấy vậy, G.L. cầm cây bồ cào đánh N.H.T. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Công an phường Hắc Dịch (TP.Phú Mỹ) lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, kẻ gian trộm của anh C.S.M. (SN 1998, trú tỉnh Vĩnh Long) 2 ĐTDĐ và 3,5 triệu đồng. Qua điều tra, xác minh Công an phường Hắc Dịch xác định đối tượng nghi vấn thực hiện vụ trộm trên là N.B.G. (SN 1987, trú huyện Châu Đức) (Lê Nguyễn)