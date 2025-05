Lấy lại 16 ngàn đồng mất hơn 120 triệu đồng; Va chạm với xe ô tô, người điều khiển xe mô tô tử vong...

Lấy lại 16 ngàn đồng mất hơn 120 triệu đồng

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Theo trình bày của bị hại, chị N.T.T. (trú TP.Phú Mỹ) nhận được điện thoại của một người giới thiệu tên “Khôi, nhân viên Viettel Post”. Người này thông báo chị T. có đơn hàng và yêu cầu chị chuyển số tiền 16 ngàn đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để làm thủ tục xuất chuyển hàng. Sau khi chuyển tiền thì Khôi gọi điện thông báo chị T. chuyển sai tài khoản, nên không xuất được hàng và hướng dẫn chị này lấy lại tiền. Chị T. làm theo hướng dẫn và đã chuyển tổng cộng hơn 120 triệu đồng vào tài khoản do Khôi cung cấp. Sau đó, phát hiện bị lừa nên chị T. đến Công an phường Tân Hải (TP.Phú Mỹ) trình báo. (Sơn Khê)

Va chạm với xe ô tô, người điều khiển xe mô tô tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại ngã 4 đường Nguyễn An Ninh-Trương Công Định, (TP.Vũng Tàu). Trước đó, xe ô tô do ông C.H.H. (SN 1996, trú TP.Vũng Tàu) điều khiển đến địa điểm trên xảy ra va chạm với xe mô tô do N.H.D. (SN 2007, trú huyện Long Đất) điều khiển. Hậu quả, N.H.D. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Lê Nguyễn)

Gây rối trật tự công cộng

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại đường Trương Công Định (phường 7, TP.Vũng Tàu). Trước đó, giữa Lê Hoàng Duy B. (SN 2003, trú huyện Long Đất) và Vũ Đình C. (SN 1982, trú TP.Vũng Tàu) xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Lê Duy A. (SN 1979, là cha ruột của B) điều khiển xe ô tô đến cầm dao bấm, cùng với B. rượt, đuổi C. chạy vào quán gỏi vịt tại ngã tư đường Trương Công Định-Nguyễn An Ninh. Tại đây, C. Dùng dao chém 1 nhát vào tay phải B. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Liên tiếp triệt phá 2 vụ ma túy

Ngày 28/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết vừa triệt phá 2 vụ án tàng trữ ma túy trên địa bàn biên giới. Đây là chiến công mở đầu của lực lượng biên phòng trong thực hiện kế hoạch về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2025.

Lúc 11 giờ 10 phút ngày 27/5, trên đường Trần Phú, phường 5 (TP.Vũng Tàu), lực lượng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá bắt quả tang Thiệu Thanh Truyền (SN 1993, ngụ TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ khoảng 2 gam ma túy. Khám xét nơi ở của Truyền, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng khoảng 10gam.

Tối cùng ngày, trên đường Nguyễn Huệ (huyện Côn Đảo), Đồn Biên phòng Côn Đảo chủ trì, phối hợp với Đồn Công an Côn Đảo bắt quả tang Trần Long Thắng (SN 1988) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ khoảng 0,3 gam ma túy tổng hợp dạng đá.

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý các vụ việc theo quy định. (Vương Anh)