Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, Công an tỉnh và công an cơ sở triển khai đồng bộ các biện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT (Công an tỉnh) dẫn đoàn phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo.

Bảo đảm an toàn giao thông

Trong thời gian nghỉ lễ, công an các đơn vị, địa phương toàn tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến 100% quân số; tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (TTATGT) trên tất cả các tuyến, địa bàn trọng điểm; triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ về ANTT.

Tại đô thị lớn nhất tỉnh là TP.Vũng Tàu, 5 tổ công tác của Phòng CSGT (Công an tỉnh) được điều động làm nhiệm vụ điều tiết, không để xảy ra ách tắc giao thông. Đồng thời, tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 giờ.

Trung tá Vũ Minh Đức, cán bộ Phòng CSGT cho biết, trong các ngày nghỉ lễ, lượng khách đến TP.Vũng Tàu rất đông. Ngoài thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông thì việc kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện được duy trì thực hiện xuyên suốt, qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 4/5, tại Ẹo Ông Từ (TP.Vũng Tàu) các phương tiện lưu thông thông thoáng dù đây là thời điểm người dân trở về sau dịp lễ.

Giữ vững an ninh trật tự

Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu chính trị-kinh tế trọng điểm bảo đảm an toàn các hội nghị, sự kiện chính trị, văn hoá xã hội, thể thao…

Đơn vị triển khai các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn 8 mục tiêu chính trị-kinh tế trọng điểm của tỉnh; phân công cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia các tổ công tác tại địa bàn về tăng cường bảo đảm ANTT tại huyện, thành phố; tăng cường tuần tra vũ trang, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật…

Đáng chú ý, xác định rõ quy mô, tính chất của Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phòng Côn Đảo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại Côn Đảo, yêu cầu các lực lượng tham gia công tác đảm bảo ANTT nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn lễ tiết, tác phong. Từng lực lượng, từng CBCS phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công; chủ động, sẵn sàng với mọi tình huống, bảo đảm tốt an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự các hoạt động tại Côn Đảo.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh được tăng cường cho Đồn Công an Côn Đảo huy động lực lượng, phương tiện, chủ động triển khai các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ,…

Lực lượng an ninh hàng không (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) cũng đã nâng cấp độ bảo đảm an ninh hàng không lên cấp độ 1, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo tốt công tác phòng ngừa, sẵn sàng xử lý các tình huống, vụ việc xảy ra; phối hợp với các đơn vị của cảng hàng không và cảng vụ tại Côn Đảo tổ chức đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho hành khách và tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và khách quốc tế đến tham dự các sự kiện.

Bài, ảnh: TRÍ TRUNG