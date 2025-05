Hơn 230 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4, 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện 235 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Công an tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã huy động 100% quân số thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên địa bàn TP.Bà Rịa.

Theo đó, đơn vị đã triển khai lập chốt cố định kết hợp tuần tra lưu động, phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó, phát hiện và lập biên bản 711 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với các lỗi như: vi phạm nồng độ cồn, không đội nón bảo hiểm, chạy quá tốc độ, quá tải…; tạm giữ 7 xe ô tô, 276 xe mô tô và 3 xe khác. Trong đó, có 235 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Các địa phương được phát hiện vi phạm nồng độ cồn nhiều phải kể đến là Long Đất, Bà Rịa, Châu Đức và Vũng Tàu.

Cũng trong khoảng thời gian này, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết và 2 người bị thương. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN