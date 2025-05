Hiểm họa cháy nổ từ xe điện

Những vụ cháy xe điện gần đây gây thiệt hại lớn về người và tài sản: Ngày 24/5/2024, vụ cháy nhà trọ làm 14 người tử vong tại phố Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) do chập mạch điện ở đầu xe máy điện, sau đó cháy lan ra các xe khác. Ngày 6/11/2024, vụ cháy nhà dân tại phường 5 (TP.Vũng Tàu) làm 2 người tử vong do xe điện cháy khi sạc qua đêm tại nhà. Ngày 20/12/2024, vụ cháy xảy ra tại khu nhà trọ ở quận Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh) làm 2 người tử vong và 13 người bị thương do một xe điện bốc cháy ở tầng trệt.