Đốt tài sản sau mâu thuẫn; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Đốt tài sản sau mâu thuẫn

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ đốt tài sản sau mâu thuẫn xảy ra tại nhà trọ T.H. (ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Long Đất). Trước đó, tại nhà trọ trên, do có mâu thuẫn với chị N.T.T.T. (SN 1992, trú tỉnh Đồng Nai), nên T.C.M. (SN 1999, trú tỉnh An Giang) dùng lửa đốt làm thiệt hại 1 xe mô tô hiệu Wave, 1 máy giặt, 1 tủ lạnh, 1 quạt điện... (Lê Nguyễn)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại căn hộ thuộc tòa nhà The Sóng (đường Thi Sách, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu). Trước đó, tại địa điểm trên, Công an phường Thắng Tam bắt quả tang Đ.T.T. (SN 1990, không cư trú ổn định), T.T.C.L. (SN 1997, trú tỉnh Cà Mau) và N.P.T. (SN 1999, trú TP.Vũng Tàu) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 3 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (các đối tượng khai là ma túy). (Trí Nhân)

Ngã xuống mương nước, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại Hương lộ 14 (ấp Đồng Trung, xã Tam An, huyện Long Đất). Theo hồ sơ, xe mô tô do ông N.T.N. (SN 1979, trú tỉnh An Giang) điều khiển đến địa điểm trên tự ngã xuống mương nước bên đường và tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Phước An)

Trộm xe mô tô

Công an xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức) lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp xe mô tô xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh N.T.H. (SN 1994, trú huyện Châu Đức) dựng xe mô tô hiệu Yamaha Janus trước nhà thuộc tổ 7, thôn Sơn Hòa, xã Xuân Sơn thì bị kẻ gian trộm cắp. Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn trộm xe trên là L.H.T. (SN 1997). (Nguyễn Văn)