Đánh bạn gái sau mâu thuẫn; Bị lừa 189 triệu đồng

Đánh bạn gái sau mâu thuẫn

Ngày 19/5, Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại TP.Vũng Tàu. Trước đó, chị V.T.L.H. (SN 1989, trú phường 12, TP.Vũng Tàu) xảy ra mâu thuẫn với bạn trai là T.C.T. (SN 1988, trú phường 12, TP.Vũng Tàu). Sau đó, T. dùng ghế đánh chị H. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Bị lừa 189 triệu đồng

Công an phường 2 (TP.Vũng Tàu) lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên Facebook. Theo thông tin ban đầu, bà N.T.L. (SN 1960, trú TP.Vũng Tàu) nhận được cuộc gọi từ messenger Facebook có hình đại diện là con gái bà L. Sau đó, tài khoản này hướng dẫn bà L. chuyển tiền quốc tế để hưởng chênh lệch. Bà L. đã làm theo và chuyển tổng số tiền 189 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Khi biết bị lừa, bà L. đến Công an phường 2 trình báo. (Lê Nguyễn)

Bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra tại KP.Hoàng Giao, TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức). Trước đó, Công an TT.Ngãi Giao bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc. Tang vật thu giữ 2 bộ bài tây loại 52 lá và số tiền hơn 1,3 triệu đồng trên chiếu bạc. (Phước An)

Va chạm với xe đầu kéo, người điều khiển xe mô tô tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường Phước Bình-Hắc Dịch, thuộc địa bàn KP.Phước Hưng, phường Mỹ Xuân (TP.Phú Mỹ). Thông tin ban đầu cho biết, xe đầu kéo do anh T.M.H. (SN 1994, trú tỉnh Đắk Nông) điều khiển đến địa điểm trên thì va chạm với xe mô tô do ông V.V.H. (SN 1972, trú tỉnh Sóc Trăng) điều khiển. Hậu quả, ông H. tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Trí Nhân)