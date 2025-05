Cướp ngân hàng, không thể thoát!

Gần như tất cả các vụ cướp ngân hàng xảy ra trong thời gian qua đều nhanh chóng được lực lượng công an điều tra, truy bắt thủ phạm.

Công an trao đổi với nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tại đường 30/4, phường 11 (TP.Vũng Tàu) sau vụ cướp.

Người dân hỗ trợ bắt cướp

Sáng 22/5, Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tại số 987 đường 30/4, phường 11 (TP.Vũng Tàu) đang khẩn trương khắc phục một số hạng mục bị hư hại do vụ cướp xảy ra vào trưa hôm trước, để sớm hoạt động trở lại.

Như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa tin, vào khoảng 11h 30 ngày 21/5, khi nhân viên phòng giao dịch chuẩn bị nghỉ trưa, đối tượng Dương Ngọc Duy (SN 1987, trú tại TP.Vũng Tàu) mặc áo chống nắng, trùm kín đầu, bất ngờ đạp vỡ cửa kính cường lực, xông vào quầy giao dịch dùng dao đe dọa nhân viên và cướp đi hơn 500 triệu đồng.

Sau khi cướp tiền, Dương Ngọc Duy chạy ra ngoài, định lên xe máy để tẩu thoát thì bị bảo vệ và nhân viên phòng giao dịch ngăn cản, buộc phải bỏ lại xe và tiếp tục chạy bộ. Đúng lúc này, tổ tuần tra Công an phường 11 đi ngang qua, phát hiện sự việc nên phối hợp cùng người dân vây bắt, khống chế và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Theo lời khai ban đầu, Duy đang nợ gần 500 triệu đồng nên đã lên kế hoạch cướp ngân hàng để trả nợ.

Theo thống kê của ngành công an, trong những năm qua, hầu hết các vụ cướp ngân hàng xảy ra trên cả nước đều được điều tra, truy xét và bắt giữ thủ phạm trong thời gian rất ngắn, nhiều vụ chỉ trong vòng 24 đến 48h sau khi gây án.

5 vụ cướp ngân hàng gần đây, thủ phạm bị bắt không quá 36 giờ 21/5/2025: Eximbank, TP.Vũng Tàu-cướp 500 triệu đồng, bị bắt tại chỗ; 21/4/2025: VietinBank, Chương Mỹ, Hà Nội-cướp 214 triệu đồng, bị bắt sau 36 giờ; 10/3/2024: Agribank, Quảng Ngãi-cướp 1 tỷ đồng, bị bắt sau 24 giờ; 15/12/2023: Vietcombank, Thanh Hóa-cướp 300 triệu đồng, bị bắt sau 6 giờ; 18/7/2023: BIDV, Đồng Nai-cướp khoảng 400 triệu đồng, bị bắt chưa đầy 1 ngày.

Siết chặt an ninh

Theo Công an tỉnh, qua phân tích các vụ án cướp ngân hàng cho thấy, đối tượng chủ yếu không có việc làm ổn định, nợ nần, khó khăn về kinh tế... nên rất manh động và liều lĩnh.

Trước khi lựa chọn mục tiêu gây án, các đối tượng thường khảo sát, nghiên cứu đặc điểm địa hình xung quanh, quy luật hoạt động tại các ngân hàng, nơi cất giấu tài sản, hướng tẩu thoát. Sau đó, đối tượng chuẩn bị phương tiện, vũ khí tiếp cận uy hiếp bảo vệ, nhân viên ngân hàng để thực hiện cướp tài sản. Các vụ cướp thường xảy ra vào thời điểm trưa, cuối giờ chiều… khi lượng khách tại phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng ít, nhân viên bảo vệ mất cảnh giác.

Vì vậy, để phòng, chống tội phạm cướp tài sản tại ngân hàng, tiệm vàng, cây xăng, cửa hàng tiện lợi… nói riêng và nâng cao phòng, chống tội phạm nói chung, Công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm.

Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với công an các địa phương chủ động phân tích, đánh giá và dự báo tình hình; rà soát các điểm giao dịch, chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng, cây ATM, tiệm vàng tư nhân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, ngoại thành, nơi vắng người qua lại, để triển khai các biện pháp phòng ngừa, nghiệp vụ phù hợp.

Đối tượng Dương Ngọc Duy tại cơ quan công an.

Cùng với đó, công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng cũng được tăng cường, tập trung vào những người có tiền án, tiền sự liên quan đến các tội danh như cướp giật, trộm cắp tài sản nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý. Công an các địa phương phối hợp, hướng dẫn các ngân hàng, tiệm vàng, cây xăng thường xuyên kiểm tra, rà soát, bổ sung phương án, quy trình bảo vệ, tăng cường hệ thống giám sát an ninh; lắp đặt hệ thống báo động chất lượng cao nối với cơ quan công an địa phương gần nhất; bố trí đủ lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp tại cơ sở, nhất là vào buổi trưa và sau 18h.

Bên cạnh đó, tại khu vực cửa ra vào, các đơn vị nên bố trí bảng thông báo yêu cầu khách đến giao dịch, mua bán phải tháo nón bảo hiểm, bỏ kính đen và không trùm khăn kín mặt. Khi phát hiện nguy cơ xảy ra cướp, nhân viên cần tìm nơi ẩn nấp để tránh bị tấn công, đồng thời nhanh chóng kích hoạt chuông báo động, hô hoán và liên hệ với công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời. Trong mọi tình huống, cần giữ bình tĩnh, quan sát kỹ phương tiện và đặc điểm nhận dạng của đối tượng để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN