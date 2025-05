Công an triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên ứng dụng VNeID

Ngày 9/5, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Hoạt động này nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác lập pháp và xây dựng Chính phủ số. Đồng thời, phát huy vai trò chủ động của lực lượng công an trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng định danh điện tử để nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, minh bạch hóa quá trình lấy ý kiến và bảo đảm quyền tham gia xây dựng pháp luật của người dân.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã được hướng dẫn chi tiết cách thức góp ý trực tuyến đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Công an tỉnh đặt mục tiêu đạt ít nhất 90% công dân trên địa bàn có tài khoản VNeID mức độ 2 đang hoạt động sẽ tham gia góp ý cho Dự thảo Hiến pháp. Song song đó, lực lượng công an sẽ kết hợp lấy ý kiến Nhân dân với việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho 100% công dân đủ điều kiện đang cư trú trên địa bàn. Người dân cũng được hướng dẫn tích hợp các loại giấy tờ cá nhân như giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế, định danh tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã... theo đúng kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh.

Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VNeID là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách và trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh nói riêng.

Để công tác lấy ý kiến được triển khai hiệu quả, bảo đảm đúng chỉ tiêu và tiến độ, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tiếp cận người dân với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn người dân thực hiện góp ý trên ứng dụng VNeID.

Tin, ảnh: TRÍ TRUNG