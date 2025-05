Công an tỉnh tổ chức kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe đầu tiên

Ngày 31/5, 345 thí sinh dự thi sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Đặng Lâm (Trung tâm Đặng Lâm). Đây là kỳ sát hạch đầu tiên kể từ khi Công an tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông - Vận tải.

Sát hạch viên kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào thi lý thuyết.

Chuẩn bị chu đáo

Mới 6h30 sáng, rất nhiều thí sinh đã có mặt tại Trung tâm Đặng Lâm để sát hạch hạng A1 sau nhiều tháng chờ đợi. Để phục vụ kỳ thi, cơ sở vật chất, phương tiện và nhân sự đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Một điểm mới của kỳ sát hạch này là thí sinh được lựa chọn thi lý thuyết trước hoặc sa hình trước đều được. Thí sinh thi lý thuyết trước sẽ nộp hồ sơ cho tổ sát hạch và ngồi trong phòng chờ để gọi vào phòng máy. Thí sinh thi thực hành trước sẽ nộp hồ sơ cho tổ phụ trách sa hình và chờ gọi tên. Nếu thí sinh rớt lý thuyết hoặc rớt sa hình thì vẫn được thi tiếp nội dung còn lại.

Sau khi hoàn thành phần sa hình, bà Đàm Thị Nga (trú TP. Bà Rịa) cho biết, do hồi hộp nên 6h sáng bà đã có mặt tại Trung tâm Đặng Lâm để thi sớm trước khi về đi làm. “Tôi thấy công tác tổ chức sát hạch lần này rất chu đáo và đạt yêu cầu. Người thi rớt lý thuyết vẫn được thi sa hình, và ngược lại, nên rất thuận lợi cho thí sinh”, bà Nga nói.

Em Nguyễn Văn Long (trú TP. Phú Mỹ) cho biết: “Em đăng ký học A1 từ năm 2024, nhưng đến nay mới được thi. Khi đến đây em thấy cảnh sát giao thông trực tiếp sát hạch nên cũng hơi run và hồi hộp. Tuy nhiên, khi thi sa hình, cán bộ công an hướng dẫn rất nhiệt tình, em đã bình tĩnh và đạt yêu cầu”.

Sau khi thi đạt sa hình chuẩn bị vào phần lý thuyết, em Nguyễn Ngọc Kim Ngân (trú TP. Phú Mỹ) tự tin nói: “Em rất hồi hộp, nhưng đã ôn luyện lý thuyết từ nhiều hôm nay nên chắc sẽ đậu”.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh

Thí sinh thi sa hình.

Thiếu tá Ngô Thùy Dương, Đội phó Đội Sát hạch GPLX (Phòng CSGT, Công an tỉnh) cho biết, để chuẩn bị tốt cho việc sát hạch cấp GPLX, Công an tỉnh đã phối hợp với Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ, cũng như các văn bản pháp luật liên quan đến công tác sát hạch cho 22 cán bộ, chiến sĩ.

Sau khi tập huấn, các cán bộ, chiến sĩ sẽ tham gia kỳ thi sát hạch viên; nếu đạt sẽ được cấp thẻ sát hạch viên đủ điều kiện làm nhiệm vụ. Hội đồng sát hạch có 6-7 sát hạch viên.

Bà Đặng Tố Vân Cầm, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Sát hạch lái xe Đặng Lâm cho biết, đến nay, trung tâm đã đào tạo xong hạng A1 cho hơn 3.000 học viên, còn ô tô các hạng (B số tự động, B số sàn, hạng C) khoảng 2.500 học viên.

“Công tác phối hợp giữa Phòng CSGT và Trung tâm Đặng Lâm rất chặt chẽ về cơ sở vật chất, phương tiện và nhân sự. Việc tổ chức sát hạch lái xe lần đầu tiên kể từ khi Công an tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ từ Sở Giao thông - Vận tải khiến Trung tâm và học viên rất phấn khởi”, bà Cầm nói.

Các thí sinh tham gia thi lý thuyết.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết, từ khi nhận chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng đã triển khai tiếp nhận việc cấp, đổi và sát hạch GPLX.

Từ ngày 1/3, Phòng CSGT đã thành lập Đội Sát hạch GPLX. Cán bộ, chiến sĩ rất quyết tâm, làm việc không kể ngày đêm để tiếp nhận, cấp đổi và chuẩn bị sát hạch GPLX nhanh nhất có thể.

“Ngày hôm nay, sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ đúng quy định, Phòng CSGT đã khai mạc kỳ sát hạch lái xe đầu tiên tại Trung tâm Đặng Lâm. Đó là kết quả nỗ lực rất lớn của cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT nhằm phục vụ người dân tốt nhất. Toàn bộ 22 cán bộ, chiến sĩ là sát hạch viên của đơn vị đã có mặt đầy đủ để tạo điều kiện thoải mái và thuận tiện cho từng thí sinh tham gia sát hạch”, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn nói.

Ông Hoàn cũng cho biết, lãnh đạo Phòng đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ kết hợp sát hạch GPLX các hạng với tuyên truyền, nhắc nhở học viên chấp hành nghiêm luật giao thông.

Thời gian tới, do số lượng thí sinh chờ sát hạch rất lớn, Phòng CSGT tiếp tục tổ chức các đợt sát hạch nhanh nhất, nhiều nhất có thể để phục vụ nhu cầu của người dân.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN