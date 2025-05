Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thạch Sành (SN 1997, trú TP.Vũng Tàu) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, tại khu vực đường Bạch Đằng (phường 5, TP.Vũng Tàu), do mâu thuẫn trong việc chèo đò nên T.A.D. (SN 1968) và V.D.T. (SN 1979, cùng trú TP.Vũng Tàu) xảy ra đánh nhau. Lúc này, Thạch Sành (là con của D.) thấy vậy nên chạy đến đuổi đánh T. Trong khi bỏ chạy, T. bị ngã xuống bờ biển thì bị Sành dùng cây tre đánh gây thương tích. (Trí Nhân)