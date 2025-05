Cảnh giác lừa đảo học kỳ quân đội

Công an TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) khuyến cáo, hiện nay, lợi dụng tâm lý phụ huynh muốn con học thêm nhiều kỹ năng sống, các đối tượng lừa đảo lập nhiều fanpage, nhóm trên mạng Facebook với tên gọi liên quan đến khóa học trải nghiệm trong công an, quân đội, như: “Trải nghiệm học kỳ quân đội”, “Trại hè quân đội 2025”, “Trại hè quân đội chính quy 2025”, “Học làm chiến sĩ công an”, “Học kỳ công an”. Đồng thời, viết bài quảng cáo, dùng hình ảnh, video do các đơn vị công an, quân đội đã từng tổ chức trước đây đăng tải lên fanpage, nhóm Facebook để tăng độ tin cậy với “con mồi”...

Khi phụ huynh đăng ký tham gia chương trình, các đối tượng cung cấp mã ứng tuyển của người tham gia học và số điện thoại zalo của tư vấn viên. Sau đó, chúng dẫn dắt phụ huynh truy cập vào zalo để đăng ký thông tin cá nhân.

Tiếp đó, đối tượng yêu cầu phụ huynh tham gia nhóm telegram và sẽ rơi vào kịch bản lừa đảo được giăng sẵn.

Vì vậy, người dân cẩn trọng, nêu cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin về các khóa học trên mạng xã hội để tránh bị lừa đảo.

TRÍ NHÂN