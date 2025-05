Cẩn trọng với áo mưa khi đi xe máy

Người dân tuyệt đối không sử dụng áo mưa quá rộng, che khuất tầm nhìn hoặc dễ bị cuốn vào xe. Hãy ưu tiên các loại áo mưa bộ, gọn gàng, đảm bảo các yếu tố an toàn khi di chuyển. Mỗi người dân cần tự ý thức bảo vệ chính mình và những người xung quanh bằng cách tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu. (Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh)