Bắt đối tượng truy nã; Mua bán trái phép chất ma túy...

Bắt đối tượng truy nã

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Công an phường An Hòa (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vừa bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Minh Đang (SN 1977, trú tỉnh Bình Thuận) theo quyết định ngày 11/1/2025, của Cơ quan CSĐT Công an TP.Bà Rịa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”. Hiện Đang đã bị tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy lập hồ sơ xử lý V.H.Đ. (SN 1995, trú tỉnh Đồng Tháp) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại KP.Cát Hải, phường Tân Hải (TP.Phú Mỹ). Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Tân Hải bắt quả tang Đ. đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Va chạm với xe đầu kéo, người điều khiển mô tô tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại khu vực giao giữa Quốc lộ 55 và Tỉnh lộ 765, thuộc địa bàn KP.Thanh Bình, TT.Đất Đỏ (huyện Long Đất). Theo thông tin ban đầu, xe ô tô kéo theo sơ mi rơ moóc do anh V.T.C. (SN 1991, trú tỉnh Bình Định) điều khiển đến địa điểm trên thì va chạm với xe mô tô do ông T.V.D. (SN 1952, trú huyện Long Đất) điều khiển. Hậu quả, ông D. tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Sơn Khê)