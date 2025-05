Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm; Kịp thời ngăn chặn vụ đánh nhau

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Công an tỉnh vừa phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Toản (SN 1957, trú huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) theo quyết định truy nã ngày 19/2/1993, của Công an tỉnh Thanh Hóa về tội giết người. (Nguyễn Văn)

Kịp thời ngăn chặn vụ đánh nhau

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ các đối tượng sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn huyện Long Đất. Trước đó, N.T.P. (SN 2008, trú huyện Long Đất) đến khu chợ ẩm thực đồng quê tại xã Tam An để chơi. Tại đây, T.P. gặp H.N.P. (SN 2009, trú huyện Long Đất). Do có mâu thuẫn từ trước nên T.P. dùng nón bảo hiểm đánh vào người N.P. Sau đó, N.P. rủ thêm 7 đối tượng mang theo hung khí tìm đánh T.P. Khi nhóm đối tượng đi đến khu vực Bàu Thành, thuộc KP.Long Phượng (TT.Long Điền, huyện Long Đất) thì bị lực lượng tuần tra Công an TT.Long Điền phát hiện, ngăn chặn kịp thời. (Lê Nguyễn)

Va vào biển báo, người điều khiển xe mô tô tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại KP.Hải Vân, TT.Long Hải (huyện Long Đất). Trước đó, ông H.Q.K. (SN 1965, trú huyện Long Đất) điều khiển xe mô tô đến khu vực trên thì va vào biển báo và tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Trí Nhân)