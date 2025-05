Bắt đối tượng cướp giật tài sản

Ngày 26/5, Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Phạm Trường Sanh (SN 1991, trú tỉnh Đồng Nai) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Sanh bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh: CTV)

Trước đó, khoảng 12h ngày 23/5, một đôi nam nữ điều khiển xe lưu thông trên Quốc lộ 51 khi đến KP. Bến Đình, phường Mỹ Xuân (TP. Phú Mỹ) thì bị Sanh áp sát cướp giật 1 túi xách bên trong có nhiều tài sản giá trị và hơn 10 triệu đồng tiền mặt.

Sau hơn 48 giờ gây án, bằng các biện pháp nghiệp vụ đối tượng Sanh đã bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Sanh khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài và nghiện ma túy nên đối tượng nảy sinh cướp giật tài sản.

TRÍ NHÂN