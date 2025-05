Bảo đảm tốt an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 13/5, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh về việc, thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Công an tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, công an các địa phương đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới; chủ động tăng cường lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay từ cơ sở các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm…

Qua đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định. Trong năm 2024, tội phạm về trật tự xã hội giảm 8% so với năm 2023. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được đảm bảo; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được Bộ Công an đánh giá đạt kết quả tốt, số vụ tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo các hồ sơ, tài liệu, thành phần làm việc để Đoàn khảo sát có thông tin, cơ sở để tham mưu lãnh đạo Bộ đánh giá chính xác, toàn diện, khách quan.

Trưởng đoàn khảo sát đề nghị địa phương tiếp tục giữ vững các tiêu chí trong thời gian tới. Đồng thời, có giải pháp tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương giải quyết các mâu thuẫn ngay từ địa bàn cơ sở.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN - TRUNG HOAN