Bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc bộ; y tế các bộ, ngành về việc tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Văn bản được đưa ra trong bối cảnh tại một số cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) xảy ra các vụ việc thân nhân của người bệnh hành hung nhân viên y tế. Gần đây nhất là vụ người nhà bệnh nhân đánh nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định vào ngày 3/5.

Nhằm bảo đảm công tác an ninh, an toàn cho các cơ sở KCB, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị nói trên triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự theo quy định tại Điều 114 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023. Chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó với các tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế. Khẩn trương lắp đặt và duy trì hệ thống camera an ninh tại các khu vực trọng điểm (khoa khám bệnh, cấp cứu, các phòng trực, hành lang). Tăng cường nhân lực bảo vệ, bố trí trực 24/7 tại các vị trí trọng yếu.

Các cơ sở y tế rà soát quy trình tiếp nhận và xử trí cấp cứu, quy trình khám bệnh và các quy định về cung cấp, trao đổi thông tin với người bệnh, thân nhân của người bệnh trong quá trình KCB theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, Thông tư số 32/2023/TT-BYT và các quy định hiện hành.

HỒNG PHƯƠNG