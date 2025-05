79 năm tù cho nhóm công nhân đánh đồng nghiệp tử vong

Đứng trước HĐXX khai báo về hành vi phạm tội, 6 công nhân bày tỏ ăn năn hối hận, thậm chí bật khóc vì phút nóng giận đã đánh đồng nghiệp tử vong. Hành vi côn đồ khiến các bị cáo không những phải trả giá bằng bản án 79 năm tù mà còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 1,3 tỷ đồng.

Toàn cảnh phiên xét xử 6 bị cáo đánh chết đồng nghiệp sau chầu nhậu.

Đánh hội đồng đồng nghiệp sau chầu nhậu

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, anh N. T. Q. (SN 1994, trú huyện Châu Đức) cùng Nguyễn Đình Quân Anh (SN 1999), Đinh Tấn Thọ Vũ (SN 2001), Đặng Hữu Tiền (SN 1997), Phạm Minh Hoàng (SN 2002), Huỳnh Ngọc Sơn (SN 1996) và Trần Quốc An (SN 1994) là công nhân làm cùng công ty tại KCN ở TP.Phú Mỹ. Khoảng 21 giờ ngày 10/7/2024, anh Q., anh T. (SN 1995, em họ anh Q.), 6 đồng nghiệp nêu trên cùng vài người bạn khác rủ nhau ăn nhậu tại quán S. (TP.Phú Mỹ).

Trong quá trình nhậu, anh Q. có cự cãi to tiếng với Vũ và những người chung bàn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả nhóm ra về. Tuy nhiên, vì thấy khó chịu với những lời nói của anh Q. trong lúc nhậu, nên Vũ đứng trước cổng quán gọi anh Q. lại và lớn tiếng chửi bới. Khi Quân Anh đến can ngăn thì bị anh Q. đẩy ra, dẫn đến việc Quân Anh tức giận đánh vào cổ anh Q.

Tình hình căng thẳng hơn khi Sơn và anh T. bước vào can thiệp. Anh Q. sau đó tiến đến nói chuyện thì bị Sơn đấm vào người. Ngay lập tức, Vũ và Quân Anh lao vào đánh anh Q. Lúc này, Tiến và Hoàng từ trong quán đi ra thấy đánh nhau nên cũng đuổi theo đấm nhiều cái vào người và đầu anh Q. Bị Vũ đấm vào đầu nên mũ bảo hiểm của anh Q. rơi xuống đất. Tiến nhặt mũ lên định đánh nhưng bị anh T. can ngăn nên ném trúng vào vai anh Q.

Bị cả nhóm vây đánh hội đồng nên anh Q. cúi khom người ngồi xổm để chống đỡ thì bị Quân Anh nhặt cục bê tông nặng gần 6kg ở bên đường ném trúng đầu. Cục bê tông vỡ làm đôi khi rơi xuống nền đường, còn anh Q. gục tại chỗ. Quốc An tiếp tục lao đến đá vào người nạn nhân trước khi cả nhóm rời khỏi hiện trường. Anh Q. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Cáo trạng cáo buộc hành vi của các bị cáo mang tính chất côn đồ, hung hãn, thể hiện sự cố ý tước đoạt mạng sống của anh Q., đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Giết người”. Quá trình giải quyết vụ án, gia đình nạn nhân yêu cầu các bị cáo bồi thường tổng cộng gần 1,6 tỷ đồng gồm chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho con của nạn nhân đến khi đủ 18 tuổi. Các bị cáo và gia đình đã bồi thường hơn 522 triệu đồng.

Ân hận muộn màng

Tại phiên xét xử, 6 bị cáo đều thừa nhận diễn biến hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện KSND tỉnh truy tố. Các bị cáo cho biết, do quen biết và thường xuyên ăn nhậu cùng nhau sau giờ làm, họ không ngờ một mâu thuẫn nhỏ trong lúc nhậu dẫn đến hậu quả chết người.

“Bị cáo không ngờ chỉ phút nóng giận, mất kiểm soát khi đã sử dụng rượu, bia mà dẫn đến hành vi phạm tội”, bị cáo Tiền nói.

Trước yêu cầu bồi thường gần 1,6 tỷ đồng từ phía gia đình nạn nhân, các bị cáo cho rằng đó là con số quá lớn so với hoàn cảnh khó khăn của họ.

“Lương công nhân mỗi tháng chỉ được khoảng 7-8 triệu đồng, bị cáo chỉ gửi cho cha mẹ được 2 triệu đồng. Bị cáo phạm pháp, gia đình còn phải vay muợn 100 triệu đồng để lo bồi thường”, Tiền ân hận.

Còn bị cáo Sơn bất khóc nói: “Bị cáo bị bắt khi con còn nhỏ, vợ và cha mẹ không chỉ gồng gánh nuôi 2 con mà còn phải lo hàng trăm triệu đồng để bồi thường tội lỗi do bị cáo gây ra. Bị cáo xin lỗi vì gây ra đau khổ cho gia đình bị hại, xin lỗi vợ con và cha mẹ vì đã làm khổ mọi người”.

HĐXX nhận định trong vụ án, bị cáo Quân Anh không chỉ đánh anh Q. mà còn dùng tảng bê tông ném vào đầu khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não nên phải chịu mức án cao nhất. Các bị cáo còn lại tuy không dùng hung khí nguy hiểm nhưng đã hợp sức đánh nạn nhân, thậm chí khi anh Q. ngã xuống đường, bị cáo An còn đá vào người nạn nhân. Chỉ mỗi bị cáo Sơn có hành động cùng với người dân tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do đó cần có mức án tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Sau nhiều ngày nghị án, ngày 30/5, TAND tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Đình Quân Anh 17 năm tù; Đinh Tấn Thọ Vũ 13 năm tù; Đặng Hữu Tiền và Phạm Minh Hoàng, mỗi bị cáo 12 năm 6 tháng tù; Huỳnh Ngọc Sơn và Trần Quốc An, mỗi bị cáo 12 năm tù. Ghi nhận thỏa thuận bồi thường của các bị cáo cho gia đình bị hại với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

