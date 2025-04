Xuyên trưa cấp định danh điện tử mức độ 2

Hướng dẫn tận tình, thủ tục mau lẹ là cảm nhận của người dân khi đến làm thủ tục cấp định danh điện tử mức độ 2 tại trụ sở Công an xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu).

Cán bộ Công an tỉnh lấy dấu vân tay cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.

Hướng dẫn tận tình

7h30 phút ngày 1/4, có mặt tại trụ sở Công an xã Long Sơn, chúng tôi thấy nhiều người dân đến làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp bảo hiểm y tế trên VNeID. Để thuận lợi cho người dân, ngay cổng ra vào Công an xã bố trí 2 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hướng dẫn và phát số thứ tự. Trong sảnh được bố trí ghế ngồi và chiếc bàn dài để hướng dẫn người dân tích hợp bảo hiểm y tế trên VNeID.

Các trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ được gọi theo số thứ tự đã được phát trước đó, nên không có tình trạng lộn xộn. Những người khó khăn trong việc đi lại được các lực lượng dìu vào tận nơi.

Chỉ 10 phút, tài khoản định danh mức độ 2 đã hoàn thành, bà Nguyễn Thị Thương (SN 1972, trú xã Long Sơn) cho biết, tuần trước, tổ công nghệ số của thôn đã đến nhà hướng dẫn kích hoạt định danh mức độ 2 và tích hợp bảo hiểm trên VNeID. Tuy nhiên, do điện thoại bị mất, nên hôm nay bà tranh thủ đến công an xã để thực hiện cài đặt trên điện thoại mới. “Cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình, loáng cái đã xong việc cấp tài khoản và cài đặt vào điện thoại”, bà Thương nói.

Còn bà Kiều Thị Bé (SN 1961, trú xã Long Sơn) nói: “Tôi đã lớn tuổi, lại không rành điện thoại nên tôi không biết cài đặt thế nào. Vì vậy, sáng nay tôi tranh thủ lên sớm để nhờ cán bộ hướng dẫn. Sau khi lăn tay, chụp hình vài phút là xong rồi”.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hướng dẫn tích hợp bảo hiểm y tế trên VNeID cho người dân.

Làm việc không ngơi nghỉ

Vừa hướng dẫn ông Nguyễn Văn Ninh (SN 1976, trú xã Long Sơn) cài đặt định danh mức độ 2, anh Trần Lộc Quý, Phó Bí thư Đoàn xã Long Sơn cho biết, thời gian qua, xã đoàn phối hợp cùng công an xã hướng dẫn cho từng người dân cài đặt định danh mức độ 2 và tích hợp bảo hiểm y tế trên VNeID. Những trường hợp đến làm thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau. Với thanh niên rành công nghệ, chỉ cần hướng dẫn sơ qua là họ đã làm xong, với những người cao tuổi phải cài đặt và hướng dẫn tỉ mỉ cách sử dụng.

Anh Đặng Văn Trường, tổ viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Long Sơn cho biết, những ngày đầu, lượng người đến cấp định danh mức độ 2 đông, nên anh em thay nhau ăn cơm để làm xuyên trưa cho đến khi không còn người dân mới nghỉ.

“Đối với những người tàn tật, già yếu khó khăn trong đi lại được anh em chúng tôi dìu vào tận nơi để lăn tay, chụp hình. Đến tối khi không còn người dân chúng tôi mới nghỉ”, anh Trường nói.

Trung tá Nguyễn Văn Xuân, Trưởng Công an xã Long Sơn cho biết, thực hiện kế hoạch của tổ công tác Đề án 06 xã Long Sơn về việc tuyên truyền, hướng dẫn, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và nhận thấy nhu cầu người dân trên địa bàn xã nên Công an xã đã báo cáo, đề xuất Công an tỉnh hỗ trợ lực lượng thu nhận định danh điện tử mức độ 2 tại trụ sở Công an xã trong 4 ngày (từ 29/3-1/4). Mỗi ngày, các lực lượng tiếp nhận, giải quyết hơn 200 trường hợp, chủ yếu là người lớn tuổi, hoặc bận đi làm, nên chưa cài đặt định danh điện tử mức độ 2.

“Trước đó, chúng tôi đã triển khai các tổ công nghệ đến tận nhà để hướng dẫn người dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa được kích hoạt định danh điện tử mức độ 2, nên phải lên trụ sở để được cấp tài khoản. Sau 4 ngày triển khai, hầu hết người dân trên địa bàn xã đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2”, Trung tá Xuân nói.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN