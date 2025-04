Xử lý vi phạm giao thông không vùng cấm, không ngoại lệ

Sáng 21/4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội (TTXH) dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Theo đó, các hành vi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Lực lượng CSGT ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) thời gian qua, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh được bảo đảm. Tuy nhiên, các hành vi như: chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, lưu thông ngược chiều, sai phần đường, tránh vượt không đảm bảo an toàn, chở quá tải trọng, vi phạm về nồng độ cồn… vẫn còn xảy ra. Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, vẫn còn hiện tượng tụ tập xe thành từng nhóm chạy quá tốc độ quy định vào những ngày nghỉ cuối tuần, dịp lễ, Tết... trên những tuyến đường đẹp của TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, TP.Phú Mỹ… Vì vậy, lực lượng CSGT đã và đang tập trung tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trong quý 1/2025, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã thực hiện 3.115 ca tuần tra, kiểm soát, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 15.480 trường hợp (2.834 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 1.664 trường hợp vi phạm tốc độ, 43 trường hợp chở quá tải, 3.382 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 46 trường hợp vi phạm ma túy). Đồng thời, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13.558 trường hợp, tạm giữ 349 ô tô, 4.730 mô tô và 17 xe khác; tước quyền sử dụng GPLX 2.502 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2024, số biên bản giảm 830 trường hợp.

Trong công tác phòng, chống tội phạm, Phòng CSGT đã phân công cán bộ, chiến sĩ (CBCS) phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy tuần tra kiểm soát trên các địa bàn được phân công. Trong quý 1/2025, lực lượng CSGT toàn tỉnh bắt 2 vụ vận chuyển hàng hoá không hoá đơn chứng từ và 5 vụ, với 6 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đơn cử vào lúc 22h35 ngày 8/2, tại hương lộ 5 (ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất), tổ tuần tra kiểm soát phát hiện xe mô tô BKS 72K1-614... do T.M.C. (SN 1993, trú huyện Long Đất) điều khiển có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện C. dương tính với ma túy dạng đá. Đồng thời, phát hiện trong người đối tượng có 2 gói ma túy đá.

Không để xảy ra ùn tắc giao thông

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Trưởng Phòng CSGT cho biết, ngay sau lễ ra quân, các tổ công tác địa bàn huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường công tác tuyên truyền về đợt cao điểm để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; thực hiện quyết liệt, thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT trên đường bộ, đường thủy. Trong đó, các tổ tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, ùn tắc giao thông.

Đồng thời, lực lượng CSGT toàn tỉnh phân tích, đánh giá, dự báo tình hình TTATGT trên các tuyến, địa bàn phụ trách để chủ động tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Quý 1/2025, toàn tỉnh xảy ra 85 vụ TNGT (giảm 35 vụ), làm 53 người tử vong (tăng 1 người) và 52 người bị thương (giảm 51 người so với cùng kỳ năm 2024).

Lực lượng CSGT tiếp tục đầu tư, nghiên cứu đổi mới các biện pháp bảo đảm TTATGT để phù hợp tình hình thực tế từng đơn vị, địa phương với phương châm “phương pháp phải đúng, hiệu quả phải có”; “không vùng cấm, không có ngoại lệ” xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT theo Nghị định 168.

“Mỗi lãnh đạo, chỉ huy, CBCS phải xác định rõ tính chất quan trọng của đợt cao điểm, tăng cường chỉ huy, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; làm tốt công tác tư tưởng, động viên và có phương án đảm bảo an toàn cho CBCS trong thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện nghiêm điều lệnh, chế độ thông tin, báo cáo theo quy định”, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN