Xịt hơi cay cướp dây chuyền vàng; Mua bán trái phép chất ma túy

Xịt hơi cay cướp dây chuyền vàng

Công an TT.Phước Hải (huyện Long Đất) đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ cướp tài sản xảy ra tại Tỉnh lộ 44A, KP.Hải Phúc. Trước đó, ông Đ.V.B (SN 1966, trú huyện Long Đất) điều khiển xe mô tô đến địa điểm trên thì bị 2 đối tượng điều khiển xe mô tô dùng bình xịt hơi cay tấn công rồi cướp 1 dây chuyền vàng. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại trước sảnh chung cư Osaky (đường Lê Hồng Phong nối dài, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu). Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với với Công an phường Thắng Tam bắt quả tang Đ.P.H. (SN 1997) và N.X.P. (SN 2002, cùng trú huyện Long Đất) đang mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 4 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma túy đá). (Lê Nguyễn)

Tìm bị hại

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra vụ án hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 26/2, tại TP.Phú Mỹ, do bị can Phạm Mai Trung Tuấn (SN 1994, HKTT KP.Phước Sơn, TT.Đất Đỏ, huyện Long Đất) thực hiện. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo ai là bị hại hoặc là người liên quan đến hành vi phạm tội của Tuấn đề nghị khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cơ sở TP.Phú Mỹ (đường Trường Chinh, KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TP.Phú Mỹ, gặp điều tra viên Trần Trung Đức SĐT: 0981.098.498) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 45 ngày (kể từ ngày ra thông báo), nếu không còn ai khác liên hệ cơ quan điều tra sẽ giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.