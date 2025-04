Trộm cắp tài sản; Truy tìm tung tích nạn nhân...

Trộm cắp tài sản

Công an xã Suối Nghệ (huyện Châu Đức) đang tiếp tục điều tra, xử lý V.V.T. (SN 1989, trú tỉnh Tiền Giang) và L.T.T. (SN 1986, trú TP.Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại tiệm tạp hóa thuộc thôn Đức Mỹ (xã Suối Nghệ) 2 đối tượng trên trộm 1 túi nilon màu vàng đang treo trên xe máy bên trong có 1 chiếc ĐTDĐ. Ngoài ra, 2 đối tượng trên còn khai nhận, đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện Châu Đức. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý V.V.H. (SN 1975, trú TP.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Phú Mỹ. Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường Phú Mỹ bắt quả H. đang tàng trữ trái phép chất ma túy. (Nguyễn Văn)

Truy tìm tung tích nạn nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước đây là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu) đang thụ lý xác minh vụ nam giới (chưa rõ lai lịch) phát hiện chết vào ngày 9/2, tại 221/32 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu), đang lưu giữ tại nhà đại thể Bệnh viện Vũng Tàu có đặc điểm như sau: nam giới, cao 1m58, khoảng 70-75 tuổi, mặc áo màu nâu ngắn tay, quần đùi sọc trắng đen, râu, tóc bạc trắng, răng rụng. Vậy ai là người thân của người đàn ông có đặc điểm nêu trên, xin vui lòng báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo địa chỉ 01 Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu, số điện thoại 02543.856.573.