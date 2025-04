Triển khai thực hiện tốt công tác đặc xá

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 28/CĐ-TTg về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2025.

Theo đó, công điện yêu cầu Bộ Công an làm tốt chức năng tham mưu, thường trực cho hội đồng tư vấn đặc xá; có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Công an quản lý; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo hội đồng tư vấn đặc xá xem xét.

PHƯỚC AN