Trả giá cho những nhát dao hận tình

Níu kéo tình cảm không thành, Huỳnh Viết Thắng (SN 1991, ngụ TP.Vũng Tàu) mua dao, chặn đường đâm người yêu cũ thập tử nhất sinh. Tội ác của Thắng phải trả giá bằng bản án 18 năm tù.

Huỳnh Viết Thắng tại phiên xét xử.

Ra tay tàn độc với người yêu cũ

Theo cáo trạng, tháng 10/2023, Thắng và chị N. (SN 1990, ngụ TP.Phú Mỹ) có quan hệ tình cảm yêu đương, đến tháng 4/2024 thì chấm dứt. Sau đó, Thắng nhiều lần điện thoại, nhắn tin níu kéo tình cảm nhưng bị chị N. từ chối. Thù tức, Thắng nảy sinh ý định giết chị N.

Khoảng 18h ngày 30/9/2024, Thắng chuẩn bị 1 con dao làm hung khí. Đến 4h ngày 1/10/2024, Thắng mang theo dao rồi điều khiển xe mô tô đến núp trong một bụi rậm ở khu vực Trạm thu phí số 3 trên QL 51 (đoạn qua TP.Phú Mỹ) để chờ đợi.

Khi thấy N. cùng chị H. (chị gái) và anh L. (SN 1982, chồng chị H.) đi bộ trên đường, Thắng xông ra tấn công. Chị N. bị ngã xuống đường, Thắng cầm dao đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng bụng của nạn nhân. Anh L. lao tới can ngăn cũng bị Thắng đâm một nhát trúng vào vùng hông. Khi chị H. tri hô thì Thắng mới dừng tay, lấy xe mô tô bỏ đi và vứt bỏ con dao gây án vào bãi đất trống ven đường. Kết luận giám định, chị N. bị tổn thương cơ thể 69%, anh L. bị 53%.

Cáo trạng cáo buộc hành vi của Thắng có tính chất côn đồ, hung hãn, dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể nhằm cố ý tước đoạt tính mạng của chị N. và anh L. Việc các nạn nhân không chết là do được cứu chữa kịp thời, ngoài ý muốn của Thắng. Do đó, hành vi của bị can Thắng đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người", ở giai đoạn phạm tội chưa đạt.

Huỳnh Viết Thắng bị tuyên phạt 18 năm tù về tội "Giết người".

Đổ hết lỗi cho nạn nhân

Tại phiên xét xử ngày 1/4, Thắng thừa nhận diễn biến hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên trình bày lý do gây án, Thắng lại đổ lỗi cho nạn nhân khi nêu ra hàng loạt lý do đầy mâu thuẫn giữa tình yêu, sự thù hận và ích kỷ của chính bị cáo.

Thắng khai, sau thời gian yêu nhau, Thắng đã bàn tính với chị N. chuyện đám cưới. Tuy nhiên, cũng từ đây cả 2 phát sinh mâu thuẫn. “N. nói với bị cáo là không muốn rước dâu như có ý chê bai. Bị cáo cảm thấy gia đình, tổ tiên bị kinh thường”, Thắng nói.

Theo Thắng, dù biết gia đình không có điều kiện, bị cáo không có việc làm nhưng N. vẫn tốt và động viên. Nhưng thời gian sau này liên tục chê bai và nói những lời làm bị cáo ức chế. “N. nói bị cáo là đồ trẻ con, chưa trưởng thành. Khi bị cáo báo học xong bằng lái xe và kiếm việc làm thì bị chê nghề lái xe không xứng với N.”, Thắng nêu lý do dẫn đến việc gây án.

Khoảng 5 tháng sau khi chị N. nói lời chia tay, Thắng vẫn cố níu kéo bằng cách tìm đến nhà nạn nhân. Bị chị N. chặn liên lạc, Thắng quay qua nhắn tin, nói chuyện với mẹ chị N. nhưng không có tiến triển. Thù tức và biết chị N. thường đi tập thể dục buổi sáng nên Thắng lên kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội.

Bác bỏ những lời đổ lỗi của Thắng, chị N. cho biết bản thân không hề chê bai Thắng. “Bị cáo hoàn toàn đổ lỗi cho người khác và không có sự hối cải. Tôi quen và yêu ngay cả khi biết Thắng không có việc làm, hoàn cảnh gia đình nghèo”, chị N. nói.

Theo chị N., sau khi chia tay, Thắng nhiều lần nhắn tin đe dọa, đòi đánh và muốn giết chị nên cố tình theo dõi để ra tay. Thậm chí quá trình công an dẫn đi thực nghiệm hiện trường để điều tra vụ án, Thắng còn buông lời ác ý với các nạn nhân. “Thấy tôi và anh L. tại hiện trường, Thắng nói “mày chưa chết hả N.?. Tao đi 10-15 năm, khi ra tù sẽ đi thăm 2 đứa mày”, chị N. nói.

Mặc dù tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng chị N. không yêu cầu bồi thường dân sự bởi biết gia đình Thắng khó khăn. Trong khi đó, anh L. yêu cầu bồi thường chi phí điều trị thương tích, tiền công lao động, tổn thất sức khỏe và tinh thần với tổng số tiền là 509 triệu đồng. Tuy nhiên, qua phân tích của toà án và thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình bị cáo, anh L. chỉ yêu cầu bồi thường 250 triệu đồng. “Bị cáo đồng ý bồi thường nhưng gia đình khó khăn, bố mẹ già yếu, không có tiền bồi thường”, Thắng thản nhiên nói.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, hung hãn và đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên đã tuyên phạt Huỳnh Viết Thắng 18 năm tù về tội “Giết người”. Buộc bồi thường cho anh L. 250 triệu đồng theo thỏa thuận. Phiên xử kết thúc, trước khi bị dẫn về trại giam, Thắng vội quay lại gọi mẹ nhờ giúp việc bán căn nhà nhỏ là nơi sinh sống của cả gia đình để lo việc bồi thường thiệt hại do tội ác của bị cáo gây nên.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN