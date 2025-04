Thiết thực mô hình Một ngày làm công an xã

Với mô hình “Một ngày làm công an xã”, các em HS trên địa bàn TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) đã có những trải nghiệm thực tế, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc chung tay chuyển đổi số.

Người dân rất vui khi được học sinh tích hợp tích bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe vào VNeID.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Đúng 7h30 sáng 13/4, 140 HS Trường THPT Phước Bửu (TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) cùng cảnh sát khu vực, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở đã tập trung đầy đủ tại sân Công an TT.Phước Bửu để nghe phổ biến, phân công nhiệm vụ xuống địa bàn dân cư tích hợp tích BHYT, giấy phép lái xe vào VNeID và hướng dẫn người dân sử dụng.

Tại KP.Phước Tiến, ông Quách Thiện Diên, Trưởng Ban điều hành khu phố đã đưa danh sách các hộ cho từng tổ trưởng. Sau đó, các tổ chia 4-5 người đến từng nhà dân để hướng dẫn và cài đặt.

Chỉ chưa đầy 5 phút, em Bùi Đăng Khoa (lớp 11A8, Trường THPT Phước Bửu) đã tích hợp xong thẻ BHYT vào VNeID cho chị Lê Thị Vân (KP.Phước Tiến, TT.Phước Bửu).

“Tôi không rành điện thoại nên không biết cài đặt thế nào. Khi được tổ trưởng đưa các em HS đến tận nhà hướng dẫn cài đặt vừa tiện, vừa tiết kiệm thời gian nên tôi rất vui”, chị Vân phấn khởi nói.

Tương tự, chỉ chưa đầy 3 phút, em Phan Thị Vân Anh và Nguyễn Phương Uyên (lớp 11A6, Trường THPT Phước Bửu) đã phối hợp nhịp nhàng kiểm tra và tích hợp giấy phép lái xe và BHYT vào VNeID cho chị Nguyễn Thị Kim Yến (KP.Phước An, TT.Phước Bửu).

Không chỉ trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID để tích hợp các loại giấy tờ mà việc tham gia mô hình còn giúp các em hiểu rõ hơn về lợi ích của chuyển đổi số để trở thành những tuyên truyền viên tích cực ngay trong gia đình và cộng đồng.

Em Trần Minh Tú (HS 11A7, Trường THPT Phước Bửu) chia sẻ: “Khi được chú công an hướng dẫn các bước cài đặt thì em nhận thấy việc tích hợp các giấy tờ vào VNeID rất dễ dàng. Bây giờ, em có thể hướng dẫn cho các bạn khác và người thân trong gia đình”.

“Đây là mô hình đầu tiên được triển khai trên toàn tỉnh. Mô hình bắt đầu thực hiện từ cuối tháng 3/2025, không chỉ hỗ trợ công an thị trấn trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng VNeID cho người dân mà còn giúp chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, nâng cao nhận thức của cộng đồng về dịch vụ công trực tuyến”. Thiếu tá Phạm Khắc Định, Phó trưởng Công an TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Nâng cao trách nhiệm với cộng đồng

Thiếu tá Phạm Khắc Định, Phó trưởng Công an TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) cho biết, mô hình “Một ngày làm công an xã” do UBND TT.Phước Bửu phối hợp với Công an thị trấn và các trường THPT trên địa bàn tổ chức. Đây là cơ hội để các em học hỏi và phát triển kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giải quyết tình huống. Bên cạnh đó, góp phần bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của công dân cho thế hệ trẻ, lan tỏa tinh thần chung tay xây dựng một xã hội an toàn, văn minh.

Ông Nguyễn Duyên Hữu, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở TT.Phước Bửu cho biết, HS cùng tổ trưởng tổ dân cư, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ, thẻ bảo hiểm y tế vào tài khoản VNeID. Phần lớn các trường hợp chưa tích hợp là người già, người không rành về công nghệ hoặc bận đi làm. “Hiện nay, HS rất rành công nghệ nên mọi thao tác trên điện thoại rất nhanh, tiết kiệm được thời gian công sức cho người dân”, ông Hữu nói.

Có thể nói, mô hình “Một ngày làm công an xã” là một bước tiến quan trọng trong việc kết nối thế hệ trẻ với công cuộc chuyển đổi số, xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại. Đây cũng là cách làm cần được nhân rộng để phát huy vai trò của thanh niên trong cộng đồng.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN