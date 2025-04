Tập huấn công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ngày 8/4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn lực lượng khác trong Công an Nhân dân phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tham gia tập huấn có 160 đại biểu đến từ công an các xã, phường, thị trấn, đồn công an trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn tập trung vào các chuyên đề: Bảo vệ hiện trường đối với tai nạn giao thông đường bộ; Khảo sát điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông tại cơ sở; Phối hợp với CSGT và các lực lượng để bảo vệ các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông; Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe; Tiếp nhận để cấp đổi giấy phép lái xe tại công an cấp xã…

TRÍ TRUNG