Tạo đàm xây dựng công an cấp xã

Sáng 24/4, Công an tỉnh tổ chức tọa đàm, đối thoại giữa Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh với công an xã, phường, thị trấn, đồn với chủ đề: “Xây dựng lực lượng công an phường, thị trấn, đồn thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Các đại biểu tham gia tọa đàm.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã lắng nghe những chia sẻ về kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương; những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị trong công tác chuyên môn, kinh phí hoạt động…

Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đã giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của lãnh đạo công an cấp xã…

