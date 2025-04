Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 50/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ 30/4-1/5.

Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước; tăng cường quản lý các hướng, tuyến, địa bàn và đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động khủng bố, phá hoại; sẵn sàng phương án ứng phó với các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự an toàn xã hội; tổ chức phân luồng giao thông hợp lý tại các địa điểm tập trung đông người và cửa ngõ vào các thành phố lớn...

TRÍ NHÂN