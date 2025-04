Mâu thuẫn trong sinh nhật, 1 người bị đánh thương tích; Giả công an lừa đảo

Mâu thuẫn trong sinh nhật, 1 người bị đánh thương tích

Công an phường 10 (TP.Vũng Tàu) lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông N.H.P. (SN 1980, trú TP.Hồ Chí Minh) đến dự sinh nhật tại đường Thùy Dương 5, phường 10, thì xảy ra mâu thuẫn với P.Q.V. (SN 1989, trú tỉnh Kiên Giang). Sau đó, V. dùng ly bia đánh vào người ông P. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Giả công an lừa đảo

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh công an. Theo trình bày của bị hại, chị N.H.T. (SN 1997, trú TP.Vũng Tàu) nhận được cuộc gọi của một người tự giới thiệu tên là “Trần Quang Nam, Trung úy Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”. Qua điện thoại, đối tượng yêu cầu chị T. sử dụng ứng dụng Zoom để tham gia cuộc họp trực tuyến. Đối tượng nói chị T. có liên quan đến một vụ án rửa tiền và phải chuyển tiền để chứng minh vô tội. Chị T. đã chuyển 3 lần với số tiền hơn 480 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an xã Tam An (huyện Long Đất) lập hồ sơ xử lý L.T.K.H. (SN 1988, trú huyện Long Đất) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại tổ 13, ấp Phước Trinh. Tang vật thu giữ, 4 gói ma túy tổng hợp. (Sơn Khê)