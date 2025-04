Mạnh tay xử lý lái xe sử dụng ma túy

Lái xe sau khi sử dụng ma túy là một trong những nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Do đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), đặc biệt là người điều khiển phương tiện sử dụng chất ma túy.

Cán bộ Phòng CSGT (Công an tỉnh) làm việc với đối tượng P.X.S. sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Phát hiện nhiều lái xe sử dụng ma túy

Khoảng 19 giờ ngày 1/4, tổ tuần tra kiểm soát (Phòng CSGT-Công an tỉnh) do Đại úy Nguyễn Trần Huy và Đại úy Lê Hữu Thọ, tuần tra đến đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu) đã phát hiện xe mô tô BKS 29K9-653… do người đàn ông điều khiển không đội nón bảo hiểm nên yêu cầu dừng kiểm tra. Không chấp hành hiệu lệnh, đối tượng bỏ xe chạy bộ vào hẻm 112 Nguyễn Hữu Cảnh.

Trước biểu hiện bất thường của đối tượng, lực lượng chức năng đã truy đuổi khống chế. Mặc dù người này không vi phạm nồng độ cồn, nhưng bằng nghiệp vụ, Đại úy Huy và Đại úy Thọ nghi vấn đối tượng đã sử dụng ma túy, nên đưa về trụ sở Công an phường Thắng Nhất để làm việc. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện đối tượng dương tính với ma túy dạng đá. Đối tượng khai là T.B.D. (SN 1988, trú TP.Vũng Tàu). B. có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù năm 2023.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 29/3, tổ tuần tra kiểm soát (Phòng CSGT-Công an tỉnh) tuần tra đến đường Bến Nôm, phường Rạch Dừa (TP.Vũng Tàu) thì phát hiện người đàn ông điều khiển xe mô tô BKS 72L2-74… lưu thông trên đường không đội nón bảo hiểm nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, người này rồ ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng truy đuổi đến đường Kim Đồng thì khống chế đối tượng và đưa về trụ sở Công an phường Rạch Dừa làm việc.

Tại cơ quan công an đối tượng khai tên là P.X.S. (SN 1980, trú TP.Vũng Tàu). Qua test nhanh, cơ quan công an phát hiện S. dương tính với chất ma túy. Gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng trong suốt cơ quan công an thu giữ được trên người của S. là ma túy đá mua của một người đàn ông không rõ lai lịch tại đường Lê Quang Định (TP.Vũng Tàu) để sử dụng.

Tuần tra 24/24 giờ

Trung tá Nguyễn Xuân Tân, cán bộ Phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết, lái xe sử dụng các chất kích thích, trong đó, có ma túy không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn là mối đe dọa cho người tham gia giao thông. Để xử lý hiệu quả, triệt để các trường hợp vi phạm trật tự ATGT nói chung và lái xe sử dụng chất ma túy nói riêng, lực lượng CSGT đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp, khép kín tuần tra 24/24 giờ, phát hiện ngăn chặn lái xe sử dụng ma túy.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT (Công an tỉnh), trong 3 tháng đầu năm 2025, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh ổn định. Tuy nhiên, thời gian tới là cao điểm nghỉ lễ 30/4, nên dự báo tình hình trật tự ATGT có thể diễn biến phức tạp. Do đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ và tình hình thực tế, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã và đang luân phiên ra quân tổng kiểm tra, xử lý các nhóm chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây nên TNGT trên đường bộ. Các hanh vi như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định; vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi ngược chiều, tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau; điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng… đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông…

“Việc kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được triển khai xuyên suốt trong cả năm 2025, với tinh thần thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, từ đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông”, lãnh đạo phòng CSGT nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN