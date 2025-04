Luồng gió mới tại cơ sở cai nghiện

Sau hơn 1 tháng (từ ngày 1/3) tiếp nhận nhiệm vụ quản lý Cơ sở Cai nghiện ma túy, Công an tỉnh đã triển khai hoạt động theo mô hình mới với nhiều thay đổi tích cực. Qua đó, chất lượng công tác cai nghiện ma túy được nâng cao, chuẩn bị tốt các điều kiện để học viên tự tin tái hòa nhập cộng đồng.

Cán bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy thăm hỏi, động viên học viên học đan lưới.

Quan tâm, chia sẻ

Học viên P.Đ.H. (Cơ sở Cai nghiện ma túy-Công an tỉnh) tâm sự, do bạn bè rủ rê và muốn thử, nên anh đã dính vào ma túy. Để làm lại cuộc đời anh đã tự nguyện đi cai nghiện. “Ban đầu, khi nghe Công an tỉnh sẽ tiếp quản cơ sở tôi cũng có phần lo lắng. Tuy nhiên, nỗi lo ấy đã nhanh chóng tan biến khi được các cán bộ, chiến sĩ tại cơ sở quan tâm, chia sẻ. Các thầy thường xuyên động viên tôi phải luôn cố gắng để sau cai nghiện trở về cộng đồng là người có ích cho xã hội”, anh H. chia sẻ.

Thượng tá Cao Thành Luân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ động phối hợp với Sở LĐTBXH (nay là Sở Nội vụ) tiến hành thảo luận, đánh giá toàn diện thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, kinh phí hoạt động cùng nhân sự, hồ sơ, sổ sách, tài liệu và số lượng học viên đang cai nghiện tại cơ sở.

Để đảm bảo duy trì hoạt động của Cơ sở Cai nghiện ma túy, đơn vị đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh các quy định, quy chế, phương án, kế hoạch tổ chức hoạt động. Hơn 1 tháng qua, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cùng hơn 100 viên chức, lao động của Sở Nội vụ đã vừa làm quen, vừa học hỏi và hỗ trợ nhau hoàn thành tốt công việc, tạo tâm lý yên tâm cho học viên trong rèn luyện, học tập.

Tại cơ sở, Công an tỉnh đã bố trí các tổ chức năng gồm: Tổ Tham mưu tổng hợp, Tổ Quản lý học viên-Giáo dục-Dạy nghề và Tổ Y tế tại cơ sở để đảm bảo hoạt động của cơ sở diễn ra thông suốt, an ninh và an toàn tuyệt đối; tiếp tục thực hiện hiệu quả 5 giai đoạn từ tiếp nhận phân loại học viên; cắt cơn điều trị; giáo dục hướng nghiệp; dạy nghề lao động sản xuất và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.

Theo quy mô xây dựng ban đầu, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh (trước đây là Trung tâm Cai nghiện ma túy tỉnh) có công suất tiếp nhận hơn 1.000 học viên. Tuy nhiên, hiện nay số học viên cơ sở tiếp nhận đã hơn 1.500 học viên. Do đó, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, hoàn thiện cơ sở, trang thiết bị để đảm bảo hiệu quả của công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

Vừa cai nghiện, vừa học nghề

Theo Trung tá Trần Huy Hải, Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy, sau khi tiếp nhận, Ban Chỉ huy cơ sở đã chủ động nghiên cứu, tham khảo để xây dựng mô hình hoạt động phù hợp. Đồng thời, nắm bắt tư tưởng của các học viên, đặc biệt là các học viên mới để có những cách tiếp cận phù hợp.

Trước đây, trong giai đoạn cắt cơn, giải độc, do ảnh hưởng từ việc sử dụng ma túy, học viên thường có sức khỏe kém, thời gian điều trị thường khá lâu. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Ban Chỉ huy cơ sở đã tổ chức cho học viên mới tăng cường vận động, rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, rút ngắn thời gian điều trị.

“Sau khi học viên về đội lao động sản xuất, chúng tôi thường xuyên thăm hỏi, động viên và cho các em học nội quy, hướng dẫn, tạo môi trường xanh, lành mạnh để các em yên tâm học tập. Sau khi trở về địa phương các em sẽ có được sự tự tin, tái hòa nhập cộng đồng”, Trung tá Hải chia sẻ.

Song song đó, để chuẩn bị tốt cho học viên trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại địa phương, Cơ sở Cai nghiện ma túy đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp tư vấn chính sách pháp luật, tư vấn đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, giúp học viên sớm ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG