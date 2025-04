Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Xe tải va chạm với xe mô tô, 1 người tử vong...

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh nhân viên cho vay vốn. Theo trình bày của bị hại, ông H.V.T. (SN 1981, trú TP.Vũng Tàu) nhận được điện thoại từ số 02877751993 giọng nữ giới thiệu là nhân viên “Công ty cho vay HKD Kinh Bắc Fitness” tư vấn hỗ trợ vay tiền. Ông T. đồng ý vay 50 triệu đồng. Các đối tượng yêu cầu ông T. làm theo hướng dẫn, đóng phí làm hồ sơ. Sau đó, đối tượng lấy lý do ông T. làm sai hồ sơ để yêu cầu ông này chuyển khoản nhiều lần với số tiền hơn 114 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Xe tải va chạm với xe mô tô, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường Bàu Chinh - Láng Lớn, thuộc xã Bàu Chinh (huyện Châu Đức). Theo hồ sơ, xe ô tải do D.Q.H. (SN 2000, trú tỉnh Quảng Nam) điều khiển đến địa điềm trên va chạm với xe mô tô do ông N.V.T. (SN 1972, trú huyện Châu Đức) điều khiển chở theo con là N.T.T.N. (SN 2001). Hậu quả, ông N.V.T. tử vong, cháu N.T.T.N. bị thương. (Lê Nguyễn)

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Công an phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại một căn hộ tại tòa nhà The Sóng (đường Thi Sách), Công an phường Thắng Tam bắt quả tang V.T.L. (SN 2000), P.T.Q. (SN 1994, cùng trú TP.Vũng Tàu) và L.T.B.C. (SN 2009, trú huyện Châu Đức) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng khác. Tang vật thu giữ, 1 đĩa thủy tinh có dính chất bột màu trắng (đối tượng khai là ma túy dạng khay), 2 mảnh viên nén (đối tượng khai là ma túy dạng thuốc lắc) và các vật dụng dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. (Phước An)

Đánh nhau vì mâu thuẫn khi đi bắt cua

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn TT.Đất Đỏ (huyện Long Đất). Trước đó, V.M.P. (SN 1991, trú TP.Bà Rịa) đến khu vực ruộng thuộc TT.Đất Đỏ (huyện Long Đất) để đặt bẫy cua thì xảy ra mâu thuẫn với L.P.H. (SN 1976, trú huyện Long Đất). Sau đó, P. gọi em ruột là V.M.S. (SN 1994, trú TP.Bà Rịa) đến. Khi S. đến thì có khoảng 3-4 người cầm hung khí đến tìm P. Thấy vậy, S. chở P. bỏ chạy thì bị người tên P.C.P. (SN 1989, trú huyện Long Đất) chạy xe áp sát dùng rựa yêu cầu dừng lại. Khi S. cho xe dừng lại, thì P.C.P. dùng rựa chém vào tay P. gây thương tích. Lúc này, S. dùng cây bắt cua, V.M.P dùng cây gỗ đánh P.C.P. Người dân phát hiện vụ việc đưa các nạn nhân đi cấp cứu và báo Công an TT.Đất Đỏ. (Trí Nhân)