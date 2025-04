Ngày 22/4, Công an tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến các dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV năm 2025.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương đã có 15 ý kiến tham luận, góp ý đối với các dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo gồm: Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), kết hợp sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chống mua bán người; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự; Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Dẫn độ.

Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo.

Đa số các ý kiến đồng tình về sự cần thiết xây dựng, ban hành các dự án luật, quan điểm, góp ý, bổ sung, làm rõ hơn về những điểm mới, sửa đổi của các dự án luật... Đồng thời, đánh giá những tác động đối với thực tiễn công tác đảm bảo ANTT khi luật được thông qua và có hiệu lực thi hành.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng những ý kiến góp ý rất tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, có chất lượng chuyên môn cao, xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương của các đại biểu.

Đây sẽ là là cơ sở để Công an tỉnh tập hợp, nghiên cứu, trao đổi với cơ quan soạn thảo các dự án luật của Bộ Công an và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bổ sung các luận cứ khoa học và đóng góp ý kiến cho việc xây dựng các dự án luật sát thực tiễn, phù hợp với tổ chức bộ máy mới sau khi thực hiện việc tinh giản, sáp nhập.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG