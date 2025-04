Khởi tố tài xế xe đầu kéo gây tai nạn làm 2 người tử vong

Lái xe đầu kéo gây tai nạn làm 2 người trên xe mô tô tử vong tại chỗ đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam.

Tối 30/4, tại Công an phường Mỹ Xuân (TP.Phú Mỹ), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Luân (SN 1989, trú tỉnh Quảng Bình) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Luân là tài xế xe đầu kéo gây tai nạn với xe mô tô làm 2 người tử vong tại chỗ trên Quốc lộ 51.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Luân về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo kết quả điều tra, khoảng 11h22 cùng ngày, Luân điều khiển xe ô tô đầu kéo lưu thông trên Quốc lộ 51, theo hướng TP.Hồ Chí Minh đi TP.Vũng Tàu. Khi đi đến Km38 + 130, thuộc phường Mỹ Xuân (TP.Phú Mỹ), Luân điều khiển xe chuyển hướng sang phải vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A thì va chạm với xe mô tô do ông N.V.V. (SN 1973, trú tỉnh Bạc Liêu) điều khiển, chở theo bà N.K.C. (SN 1985, trú tỉnh Cà Mau) lưu thông cùng chiều bên phải.

Vụ va chạm làm ông V. và bà C. tử vong tại hiện trường.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN