Hỗ trợ áo giáp cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở

Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Bảo an Thuận Phát (TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) đã hỗ trợ 10 bộ áo giáp cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở TT.Phước Bửu.

Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Bảo an Thuận Phát (TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) trao áo giáp cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở TT.Phước Bửu.

Áo giáp sẽ giúp lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở an toàn hơn trong công tác tuần tra, tham gia giải quyết các vụ việc ANTT tại cơ sở, góp phần thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đem lại sự bình yên cho Nhân dân.

Tin, ảnh: VĂN ANH