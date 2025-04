Giả công an lừa đảo gần 800 triệu đồng; Trộm điện thoại

Giả công an lừa đảo gần 800 triệu đồng

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả danh công an. Theo trình bày của bị hại, ông N.K.P. (SN 1965, huyện Châu Đức) nhận được điện thoại của một người giới thiệu là “Đại úy Dũng công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội”. Người này nói ông P. có liên quan đến vụ mua bán trái phép chất ma túy và hướng dẫn ông này nộp tiền để chứng minh không liên quan đến vụ án. Tin lời, trong khoảng thời gian từ ngày 16-18/4, ông P. đã nộp vào tài khoản do đối tượng cung cấp tổng số tiền 770 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Trộm điện thoại

Công an phường Tân Hải (TP.Phú Mỹ) lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, kẻ gian đột nhập nhà bà N.T.Đ. (SN 1964, trú TP.Phú Mỹ) trộm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung. Quá trình điều tra, Công an phường Tân Hải xác định đối tượng nghi vấn là N.V.H. (SN 1985, trú TP.Phú Mỹ). Bước đầu đối tượng H. đã thừa nhận hành vi phạm tội trên. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn huyện Châu Đức. Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức) bắt quả tang L.X.H. (SN 1983) và N.T.R. (SN 1979, cùng trú huyện Châu Đức) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại căn nhà thuộc hẻm 5, đường Nguyễn Du, KP.Hồng Lan. Tang vật thu giữ 17 gói nilon hàn kín có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (các đối tượng khai là ma túy đá). (Trí Nhân)

Va chạm với xe đầu kéo, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại QL51, thuộc KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ (TP.Phú Mỹ). Trước đó, xe mô tô do anh P.V.P. (SN 1997, trú TP.Hải Phòng) điều khiển đến địa điểm trên va chạm với xe đầu kéo do ông L.T.N. (SN 1979, trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Hậu quả, anh P.V.P. tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Phước An)