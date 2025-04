Duy trì nghiêm tuần tra, kiểm soát an ninh, trật tự

Sau khi giải thể công an cấp huyện, công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên địa bàn TP.Vũng Tàu được duy trì và tăng cường.

Cán bộ CSGT (Công an tỉnh) làm việc với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Xử lý kịp thời vi phạm ATGT

Tối đầu tuần, tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT cố định, kết hợp lưu động do Trung tá Kiều Minh Tuyên (cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh) làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến đường 30/4, Nguyễn Hữu Cảnh, Lưu Chí Hiếu, Ngô Quyền, Nguyễn Thiện Thuật… Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Trung tá Kiều Minh Tuyên cho biết, để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT lực lượng CSGT Công an tỉnh tăng cường tuần tra, khép kín địa bàn cả cố định và lưu động 24/24 giờ. Do đó, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thời gian qua ổn định.

Theo Tổ công tác Công an tỉnh được giao nhiệm vụ tại địa bàn TP.Vũng Tàu cho biết, từ khi giải thể công an cấp huyện (1/3), ngay khi nhận nhiệm vụ, tổ đã họp, căn cứ tình hình thực tế, chủ động đề ra kế hoạch, phương án cụ thể, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

Đồng thời, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin giữa lực lượng công an với các ban, ngành, đoàn thể; các đơn vị nghiệp vụ với công an các xã, phường về tỉnh hình an ninh, trật tự, đối tượng tội phạm, để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai, thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở, đảm bảo trật tự giao thông, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân và du khách, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh

Theo Công an tỉnh, với phương châm “tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở” công an cấp tỉnh sẽ giải quyết toàn diện mọi tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Công an cấp xã được tăng cường xây dựng vững mạnh, bám cơ sở, giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh nhằm thay đổi cơ chế vận hành, giảm tầng nấc để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác, chất lượng phục vụ Nhân dân. Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chủ động phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn công an cấp xã.

Công an cấp xã tiếp tục triển khai các mặt công tác công an, đảm bảo cao nhất tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành tham mưu, đề xuất cấp uỷ, chính quyền các cấp chủ trương, giải pháp trong bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huống không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về ANTT…Tập trung triển khai đấu tranh có hiệu quả với số đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...; đẩy mạnh tiến độ thực hiện Đề án 06 và công tác làm sạch dữ liệu thông tin dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”. Chủ động phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy kiêm quyết xử lý đối với trường hợp vi phạm. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác bảo đảm trật tự ATGT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn…

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, dù không còn tổ chức công an cấp huyện, nhưng tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TP.Vũng Tàu thời gian quan vẫn được bảo đảm tốt, người dân, du khách bình yên, an toàn. Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng để tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm giao thông, an ninh trật tự tại TP.Vũng Tàu.

Đồng thời, sẽ nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, số hóa hồ sơ, không để người dân gặp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính như cấp đổi giấy phép lái xe, làm lý lịch tư pháp...

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN