Đánh người do mâu thuẫn đất đai; Đầu tư tiền ảo, mất tiền thật

Đánh người do mâu thuẫn đất đai

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu). Trước đó, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất với anh T.V.P. (SN 1987, trú tỉnh Nghệ An) nên bà L.T.T. (SN 1972, trú xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) gọi con trai là N.L.M.T. (SN 1991) đến giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, M.T. rủ thêm H.P.V. (SN 1985) và V.T.H. (SN 1982, cùng trú TP.Vũng Tàu). Sau đó, bà T. cùng M.T. và H. đến khu vực tranh chấp dùng dao, rựa chém anh H.A.T. (SN 1989, trú huyện Châu Đức, bạn anh T.V.P.) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Đầu tư tiền ảo, mất tiền thật

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng. Theo trình này của bị hại, bà D.T.M. (SN 1983, trú TP.Vũng Tàu) được các đối tượng trên mạng hướng dẫn đầu tư tiền kỹ thuật số và chuyển tiền theo số tài khoản ngân hàng chúng cung cấp. Sau khi nạp tiền, bà M. yêu cầu rút thì hệ thống hỗ trợ khách hàng không cho với lý do, thực hiện sai quy định khi thao tác mua, bán tiền kỹ thuật số. Đối tượng yêu cầu bà M. nạp thêm tiền để giải quyết sai sót. Bà M. đã nhiều lần chuyển khoản với tổng số tiền 530 triệu đồng theo các tài khoản ngân hàng khác nhau do đối tượng cung cấp, nhưng vẫn không rút được tiền. Nghi ngờ bị lừa, bà M. đến công an trình báo. (Lê Nguyễn)

Trộm cắp tài sản

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại TP.Bà Rịa. Trước đó, chị D.T.N.H. (SN 1999, chỗ ở phường Long Hương, TP.Bà Rịa) phát hiện kẻ gian cạy cửa, đột nhập vào nhà trộm tài sản gồm: 2 ĐTDĐ hiệu Samsung, 11 đồng hồ các loại cùng nhiều tài sản giá trị khác. Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an đã xác định đối tượng nghi vấn là T.Q.Đ. (SN 2000, trú tỉnh Bình Phước). (Sơn Khê)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an xã Châu Pha (TP.Phú Mỹ) lập hồ sơ xử lý N.C.B. (SN 2003, trú tỉnh Cà Mau) và T.V.T. (SN 1991, trú huyện Châu Đức) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon hàn kín, bên trong có chất kết tinh không màu trong suốt (các đối tượng khai là ma túy dạng đá). (Phước An)