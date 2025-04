Công an trẻ cuối tuần về hỗ trợ xã, phường

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, hỗ trợ lực lượng công an cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ công an, Công an tỉnh triển khai chương trình "Cuối tuần đồng hành cùng Công an cơ sở". Qua hơn 1 tháng triển khai, chương trình đã mang lại hiệu quả tích cực.

Thanh niên Công an tỉnh hướng dẫn người dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe vào ứng dụng VNeID.

Sẻ chia công việc với công an cơ sở

Cuối tuần, khi người dân đến khám bệnh, tiêm chủng tại Trạm Y tế phường Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu) đều được cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) hướng dẫn cài đặt tích hợp thẻ BHYT, giấy phép lái xe vào ứng dụng VNeID rất tận tình.

Bà Nguyễn Thị Hiền (phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) cho biết, bà đưa cháu đến tiêm chủng tại trạm y tế. “Trong khi chờ sau tiêm chủng, tôi nhờ các chú công an hướng dẫn tích hợp BHYT vào điện thoại. Được hướng dẫn tận tình, tôi rất hài lòng”, bà Hiền nói.

Đại úy Trương Đức Toàn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cho biết, song song với các nhiệm vụ chuyên môn, khi được tăng cường về cơ sở, các cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng công an cở sở trực tiếp xuống địa bàn, giúp người dân cài đặt ứng dụng VNeID, hướng dẫn thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ công.

Trung tá Nguyễn Doãn Cát, Phó Trưởng Công an phường Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu) cho biết, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh khi được tăng cường về cơ sở đã nhận thức rất rõ vai trò, nhiệm vụ của mình và hòa mình vào các công việc của cơ sở rất tốt. Hy vọng chương trình tiếp tục được duy trì để giúp đỡ, hỗ trợ công an phường hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cùng ăn, cùng trực, cùng thực hiện nhiệm vụ

Thiếu tá Trịnh Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết, từ đầu tháng 3, hàng tuần, vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, 20 cán bộ, chiến sĩ đoàn viên thanh niên Công an tỉnh được luân phiên tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Qua 1 tháng triển khai thực hiện, đã có khoảng 80 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên tăng cường về cơ sở. Mỗi đoàn viên thanh niên đã phát huy được vai trò và làm nổi bật được tinh thần xung kích của tuổi trẻ tại địa bàn cơ sở.

Với phương châm 3 cùng: “Cùng ăn, cùng trực, cùng thực hiện nhiệm vụ”, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp, hỗ trợ công an các xã, phường, thị trấn tổ chức trực ban, tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tham gia giải quyết các tình huống an ninh trật tự ngay tại địa bàn dân cư…

Với sự giúp đỡ của ban chỉ huy công an cấp xã và lực lượng an ninh cơ sở, nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn viên thanh niên luôn được tạo điều kiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Từ đầu tháng 3 đến nay, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện 128 lượt tuần tra kiểm soát; 59 lượt trực ban, trực tiếp dân, trực chiến tại cơ sở; 45 lượt công tác bảo đảm trật tự đô thị; 31 lượt hỗ trợ test ma túy; hỗ trợ hướng dẫn 1.400 lượt người dân cài đặt tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe vào ứng dụng VNeID…

Có thể thấy, với việc thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an Nhân dân, giải thể công an cấp huyện, một số chức năng, nhiệm vụ của công an cấp huyện được chuyển giao cho công an cấp xã. Do đó, việc tăng cường cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ công an cấp xã vào dịp cuối tuần đã góp phần chia sẻ phần nào áp lực công tác đối với lực lượng Công an cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

Phong trào "Cuối tuần đồng hành cùng công an cơ sở" sẽ được Công an tỉnh triển khai thí điểm trong năm 2025. Từ năm 2026 trở đi, căn cứ tình hình thực tế tại công an cấp xã, Công an tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HUY