Công an cấp xã gần dân, vận hành thông suốt

Với phương châm “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở” công an cấp xã được xây dựng vững mạnh, bám cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề an ninh trật tự (ANTT) ngay từ khi mới phát sinh, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công an TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) phối hợp với lực lượng tham gia bảm đảm ANTT ở cơ sở tuần tra địa bàn.

Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Báo cáo tại tọa đàm “Xây dựng lực lượng công an phường, thị trấn, đồn thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” được Công an tỉnh tổ chức ngày 24/4, cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có 79 công an cấp xã.

Thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 06 và Đề án 09 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công an cấp xã…hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, năm 2024, Công an tỉnh đã đồng loạt xây dựng 36 trụ sở công an xã. Đến cuối năm, 100% công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng theo tiêu chuẩn, quy hoạch, về đích sớm 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết 12 của Đảng ủy Bộ Công an đề ra.

Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT ở cơ sở, lực lượng công an các xã, phường, thị trấn đã bám sát địa bàn, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đảm bảo ANTT, kịp thời phát hiện, xử nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác quản lý cư trú, phòng cháy, chữa cháy, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Thiếu tá Hồ Bá Khánh Sơn, Trưởng Công an phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) cho biết, là địa bàn trung tâm kinh tế, du lịch của TP.Vũng Tàu, tập nhiều nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại, dự án đang xây dựng nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT. Vì vậy, công an phường đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, đối tượng để tham mưu Đảng ủy, UBND phường phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội.

Ông Bùi Đình Báu, chủ cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn phường Thắng Tam cho biết: “Công an phường thường xuyên tuyên, truyền nhắc về phòng, chống tội phạm cho các cơ sở kinh doanh lưu trú. Từ công tác tuyên truyền tôi đã hiểu sâu hơn về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để nhận biết, kịp thời báo công an khi phát hiện đối tượng khả nghi”.

Ông Trần Bá Việt, Bí thư Đảng ủy phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu) cho biết, thời gian qua, công an phường đã đóng góp rất lớn trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đi đầu trong chuyển đổi số

Song song với công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH, lực lượng công an cơ sở đã luôn tiên phong, đi đầu thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân thông qua việc bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; tập trung thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư, cấp căn cước cho công dân đủ điều kiện; niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp công dân, kết hợp tuyên truyền về kích hoạt định danh điện tử và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến. Đồng thời, bố trí lực lượng tiếp dân, hỗ trợ nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công, bảo đảm các hồ sơ được giải quyết đúng quy trình, kịp thời.

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai cài đặt và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sử dụng sổ sức khỏe điện tử, cấp tài khoản định danh điện tử lực lượng công an tại cơ sở đã trực tiếp xuống địa bàn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, cơ quan, tổ chức cài đặt ứng dụng định danh điện tử, tiếp cận các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Ông Bùi Quang Phục, xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc) nói: “Cán bộ công an tận tình đến từng nhà tích hợp bảo hiểm vào VneID, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân”, ông Phục nói.

Đại úy Cao Thị Vân, Phó Trưởng Công an xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc) cho biết, sau khi nắm danh sách các nhân khẩu trên địa bàn, công an xã phối hợp với các tổ dân cư “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để kích hoạt tích hợp thẻ bảo hiểm, bằng lái xe vào VNeID. Bên cạnh đó, kết hợp tuyên truyền để người dân hiểu về lợi ích của VNeID và dịch vụ công trực tuyến.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN