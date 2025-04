Cố ý gây thương tích; Mua bán trái phép chất ma túy

Cố ý gây thương tích

Ngày 28/4, Công an xã Phước Hưng lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại tổ 12, ấp Hải Sơn (xã Phước Hưng, huyện Long Đất). Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân nên N.T.T. (SN 1993, trú huyện Long Đất) dùng gậy kim loại, gạch, đá ném làm 4 người bị thương gồm: L.T.C., L.T.M.D. (cùng SN 1985), L.H.A.T. (SN 2009) và C.A.K. (SN 2009, cùng trú xã Phước Hưng). (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Công an xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) lập hồ sơ xử lý L.T.N.M. (SN 1979, trú tỉnh Trà Vinh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại quán cà phê T.K. Tang vật thu giữ 7 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Va chạm với xe bồn, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thuộc địa bàn tổ 3, KP.Tân Lộc, phường Phước Hòa (TP.Phú Mỹ). Theo thông tin ban đầu, xe mô tô do anh N.Q.H. (SN 1991, trú TP.Bà Rịa) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe bồn chở nước do ông N.V.C. (SN 1968, trú TP.Bà Rịa) điều khiển. Hậu quả, anh H. tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Trí Nhân)