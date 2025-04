Cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác điều tra

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Công an tỉnh cũng chú trọng cải cách tư pháp góp phần phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân và thượng tôn pháp luật.

Lực lượng hỗ trợ tư pháp làm nhiệm vụ bảo vệ tại phiên xét xử lưu động của TAND tỉnh vào tháng 2/2025.

Triển khai 7/10 lĩnh vực giám định kỹ thuật hình sự

Tham luận tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 30/5/2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh” mới đây, Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, công tác cải cách tư pháp (CCTP) được công an tỉnh quan tâm, coi trọng, nhất là lĩnh vực kỹ thuật hình sự, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp và quản lý tạm giữ, tạm giam.

Công an tỉnh đã triển khai 7/10 lĩnh vực giám định kỹ thuật hình sự và pháp y gồm: tài liệu; dấu vết cơ học; đường vân; hóa-ma túy; kỹ thuật đóng chìm trên kim loại; sinh học; súng, đạn và pháp y. 3 lĩnh vực giám định vẫn chưa triển khai được gồm: cháy, nổ; kỹ thuật số điện tử và giám định âm thanh. Đội ngũ giám định viên, kỹ thuật viên và cán bộ trợ lý giám định có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu công tác. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, được trang cấp, đầu tư các hệ thống thiết bị tiên tiến, hiện đại góp phần phục vụ công tác giám định ngày càng chuyên sâu.

“Đặc biệt, hơn 90% vụ việc giám định ma túy đã được rút ngắn thời gian từ 7-9 ngày xuống còn 3,5-5 ngày, phục vụ kịp thời cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy”, Đại tá Vũ Như Hà thông tin.

Về công tác thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh đã bảo vệ an toàn 398 phiên tòa xét xử với 859 bị cáo; bảo vệ an toàn 2 vụ hỗ trợ tư pháp, 2 vụ cưỡng chế thi hành án dân sự; lập các kế hoạch chi tiết về trích xuất, áp giải các bị can, phạm nhân để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Đồng thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác quản lý kho vật chứng.

Công tác tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo đúng quy trình, quy định bảo đảm an toàn, không xảy ra tình trạng phạm nhân trốn trại, phạm nhân tử vong không rõ nguyên nhân hoặc gây rối, chống phá. Việc tiếp nhận, thực hiện giam giữ và tiến hành các biện pháp quản lý người có quyết định giam giữ, thi hành án đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

Cần đầu tư trang thiết bị hiện đại

Theo Đại tá Vũ Như Hà, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác kỹ thuật hình sự được quan tâm, đầu tư nhưng chưa đủ, nhất là phục vụ giám định một số lĩnh vực như: súng, đạn, cháy nổ và giám định ADN.

Trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, nhóm đối tượng được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tự ý bỏ đi nơi khác gây khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho chính quyền cơ sở. Một số đối tượng hết thời hạn tại ngoại không tự giác vào chấp hành án. Kinh phí cho công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng chưa được cấp. Chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác này chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm, rủi ro của công việc.

Bên cạnh đó, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam và cải tạo phạm nhân còn chồng chéo, chưa phù hợp với thực tế hiện đang lấy ý kiến để sửa đổi, bổ sung. Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu quy định; đội ngũ cán bộ quản giáo còn thiếu.

Từ thực tiễn trên, Giám đốc Công an tỉnh đưa ra một số giải pháp như: cần quan tâm và đạo tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, chiến sĩ về các lĩnh vực công tác công an nói chung và công tác CCTP nói riêng; xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ điều tra có đủ năng lực ở công an cấp xã, khi bỏ công an cấp huyện.

Đại tá Vũ Như Hà đề nghị quan tâm, trang cấp trang thiết bị, vật tư, hóa chất, ưu tiên đầu tư trang bị phương tiện hiện đại, tiên tiến, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu hiện đại hóa công tác và triển khai được các lĩnh vực về giám định kỹ thuật hình sự. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để có các giải pháp về quản lý nhóm đối tượng hưởng án treo, cải tạo không giam giữ như vòng đeo tay thông minh để quản lý, thông báo vị trí; kịp thời phát hiện xử lý khi nhóm đối tượng này có dấu hiệu nghi vấn, trốn khỏi địa bàn quản lý.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị quan tâm về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ nhất là chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công tác, trực tiếp làm việc tại những nơi nguy hiểm, độc hại; rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp liên quan đến lĩnh vực tư pháp, bổ trợ tư pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, nâng cao chất lượng công tác CCTP.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN