Bàn giao xe ô tô tải chuyên dụng cho công an cấp xã

Ngày 15/4, Công an tỉnh bàn giao 15 xe ô tô tải chuyên dụng cho công an các xã Tam An (huyện Long Đất), Bàu Lâm, Hòa Hội, Tân Lâm (huyện Xuyên Mộc), Xuân Sơn, Bình Ba, Sơn Bình, Bình Giã (huyện Châu Đức) và các phường Mỹ Xuân, Phước Hoà (TP.Phú Mỹ), Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất, phường 4, phường 8, phường 9 (TP.Vũng Tàu).

Đại diện Công an tỉnh bàn giao xe cho công an cấp xã.

Việc trang cấp phương tiện xe ô tô tải chuyên dụng nhằm phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng công an cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quá trình thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tin, ảnh: TRÍ HOAN