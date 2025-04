6 cựu cầu thủ bóng đá hầu tòa vì bán độ và cá độ

Trong thời gian thi đấu tại Giải hạng Nhất và Cúp quốc gia mùa giải 2023-2024, 6 cựu cầu thủ thuộc biên chế CLB bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu đã tham gia "cá độ" và "bán độ" bằng cách dàn xếp tỷ số 2 trận đấu để thu lợi bất chính.

Ngày 4/4, TAND tỉnh mở phiên xét xử vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 6 bị cáo nguyên là cầu thủ thuộc biên chế CLB bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu (CLB BR-VT) phải tạm hoãn do vắng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và để cơ quan chức năng điều chỉnh lại lý lịch bị cáo do có sai lệch trong hồ sơ.

6 cựu cầu thủ CLB BR-VT hầu tòa do có hành vi "cá độ" và "bán độ".

Theo cáo trạng, Lê Bằng Gia Huy (SN 2002), Nguyễn Sơn Hải (SN 1994), Trần Kỳ Anh (SN 2004), Nguyễn Quang Huy (SN 2004), Phạm Văn Phong (SN 2004) và Nguyễn Khánh Duy (SN 2003) là cầu thủ bóng đá thuộc biên chế CLB BR-VT thi đấu tại Giải hạng Nhất và Cúp quốc gia mùa giải 2023-2024.

Trong thời gian thi đấu cho CLB BR-VT, Hải giữ vị trí thủ môn; Gia Huy, Kỳ Anh và Quang Huy giữ vị trí tiền vệ; Phong và Duy giữ vị trí tiền đạo đã có hành vi đánh bạc (cá độ) và tổ chức đánh bạc (bán độ) bằng cách dàn xếp tỷ số 2 trận đấu mà CLB BR-VT tham gia để thu lợi bất chính.

Cụ thể, trước trận đấu giữa CLB BR-VT với CLB SHB Đà Nẵng ở Giải hạng Nhất mùa giải 2023-2024 diễn ra ngày 24/12/2023 tại sân vận động Bà Rịa, thì tối 22/12/2023, Gia Huy, Hải, Phong và Quang Huy bàn bạc, thống nhất đá dưới sức để đặt cược CLB SHB Đà Nẵng thắng trên trang web cá độ đá bóng.

Sau đó, Hải chuyển vào tài khoản ngân hàng của Phong 20 triệu đồng nhờ đặt cược giúp; Quang Huy nhờ Phong đặt cược 5 triệu đồng. Phong nạp toàn bộ số tiền Hải đưa vào tài khoản cá độ đá bóng, đồng thời nhờ Gia Huy dùng tài khoản cá độ đá bóng đặt cược cho Quang Huy 5 triệu đồng. Còn Phong nạp vào tài khoản cá độ đá bóng của mình 4 triệu đồng để đặt cược nhưng không thành công nên nhờ Gia Huy đặt cược.

Gia Huy sử dụng điện thoại và tài khoản cá độ của Phong đặt cược cho Hải 20 triệu đồng; đồng thời dùng tài khoản cá độ đá bóng của Gia Huy đặt cược 13 triệu đồng. Kỳ Anh biết việc đồng đội bàn bạc đá dưới sức để CLB BR-VT thua nên Kỳ Anh dùng tài khoản cá độ đặt cược CLB SHB Đà Nẵng hơn 6,5 triệu đồng.

Kết quả, CLB SHB Đà Nẵng thắng CLB BR-VT tỷ số 3-1 nên Hải thắng 8 triệu đồng, Gia Huy và Quang Huy thắng 13 triệu đồng, Kỳ Anh thắng 4,6 triệu đồng. Tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc hơn 65 triệu đồng.

Trận đấu giữa CLB Đồng Nai với CLB BR-VT trong khuôn khổ Cúp quốc gia diễn ra ngày 24/11/2023 tại sân vận động tỉnh Đồng Nai. Trước khi diễn ra trận đấu, Gia Huy, Hải, Quang Huy, Phong, Duy và Tô Phương Thịnh (SN 2000, trú tỉnh Phú Yên) bàn bạc, thống nhất dàn xếp tỷ số để kiếm tiền tiêu xài. Gia Huy liên hệ với Ngô Hoàng Quân (SN 2001, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế, là cầu thủ bóng đá thuộc biên chế CLB Thừa Thiên - Huế) và sau đó tìm được người tên Quân (chưa rõ lai lịch) nhận dàn xếp tỷ số trận đấu này.

Tại tỉnh Đồng Nai, Gia Huy cùng Hải, Phong, Khánh Duy gặp Quân để bàn bạc, trao đổi dàn xếp tỷ số. Theo thoả thuận, Quân trả cho mỗi cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số từ 25-30 triệu đồng/người với điều kiện các cầu thủ phải đá theo tín hiệu của Quân. Khi trận đấu giữa CLB Đồng Nai và CLB BR-VT diễn ra, Gia Huy, Hải, Quang Huy, Phong và Duy đều thi đấu theo tín hiệu của Quân ngồi trên khán đài. Riêng Thịnh thay đổi ý định, không tham gia bán độ như đã thỏa thuận từ trước.

Kết quả, CLB BR-VT thua CLB Đồng Nai với tỉ số 0-2 nên Hải dùng tài khoản ngân hàng của vợ để nhận 120 triệu đồng tiền dàn xếp tỷ số. Sau đó, Hải kêu vợ giữ lại 24 triệu đồng, số tiền còn lại chuyển đến tài khoản ngân hàng của Gia Huy, Quang Huy, Phong và Duy mỗi người 24 triệu đồng.

Ngoài ra, công an xác định Phong và Kỳ Anh còn tham gia cá độ bóng đá một số trận đấu ở các giải bóng đá khác nhau. Do số tiền các đối tượng tham gia cá độ dưới 5 triệu đồng nên chưa đủ cơ sở xử lý hình sự theo quy định. Đối với các đối tượng Ngô Hoàng Quân, Trần Quốc Việt, Đặng Bảo Ngọc, Công, Quân và Liêu (chưa rõ lai lịch) tham gia cá độ và bán độ, do hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa làm rõ được các đối tượng này nên Cơ quan điều tra đã quyết định tách hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

