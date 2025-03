Xét xử lưu động 2 vụ án hình sự để tuyên truyền pháp luật

Ngày 28/3, TAND huyện Châu Đức phối hợp với UBND TT. Ngãi Giao đưa 2 vụ án “Buôn bán hàng cấm” và “Mua bán trái phép chất ma túy” ra xét xử lưu động. Phiên tòa thu hút đông đảo học sinh, người dân trên địa bàn huyện Châu Đức đến dự khán.

TAND huyện Châu Đức đưa 2 vụ án hình sự ra xét xử lưu động để tuyên truyền pháp luật.

Đối với vụ buôn bán hàng cấm, theo cáo trạng, khoảng 7 giờ ngày 21/12/2024, tại ấp Lộc Hòa (xã Bình Giã, huyện Châu Đức) công an bắt quả tang Vũ Thanh Hiền (SN 1990, ngụ huyện Long Đất) và Nguyễn Duy Anh (SN 1989, ngụ huyện Xuyên Mộc) đang bán 14,9 kg pháo nổ.

Theo hồ sơ, Duy Anh có 2 tiền án gồm: tháng 11/2020, bị TAND huyện Long Điền (cũ) xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ. Ngày 26/9/2024, Duy Anh bị TAND huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) xử phạt 9 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”. Bị cáo Hiền cũng có 2 tiền án, trong 2012 và 2015 lần lượt bị TAND tỉnh xử phạt 20 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và 10 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Qua xét xử, HĐXX tuyên phạt Vũ Thanh Hiền 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Duy Anh 6 năm tù, cùng về tội “Buôn bán hàng cấm”. Ngoài ra, Nguyễn Duy Anh còn phải chấp hành bản án 9 năm tù do TAND huyện Đức Huệ tuyên phạt tháng 9/2024, tổng hợp hình phạt chung là 15 năm.

Hai bị cáo trong vụ "Mua bán trái phép chất ma túy" bị tuyên phạt tổng cộng 15 năm 6 tháng tù.

Đối với vụ “Mua bán trái phép chất ma túy”, cáo trạng thể hiện tối 24/9/2024, tại Trung tâm thương mại Châu Đức (TT. Ngãi Giao), Công an huyện Châu Đức bắt quả tang Cái Hoàng Anh Tiến (SN 2005, ngụ TT. Ngãi Giao) mang hơn 0,3 gam ma túy tổng hợp bán cho Nguyễn Công Toàn (SN 2007, ngụ xã Bình Ba). Mở rộng điều tra, công an xác định ngày 18/9/2024, Tiến bán cho Toàn 1 bịch ma túy với giá 600 ngàn đồng. 5 ngày sau, tại cổng Trường THCS Nguyễn Công Trứ (xã Suối Nghệ), Tiến và Nguyễn Mỹ Hậu (SN 2000, ngụ xã Bình Ba) bán cho người tên Sơn bịch ma túy giá 300 ngàn đồng. Tiến khai nhận nguồn gốc số ma túy do Hậu liên hệ để Tiến mua của người tên “Lỳ Sang” mua với giá 1 triệu đồng. Hậu được Tiến trả tiền công bằng 1 bịch ma túy và 200 ngàn đồng.

Qua xét xử, HĐXX tuyên phạt Cái Hoàng Anh Tiến 8 năm tù, Nguyễn Mỹ Hậu 7 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đối với Nguyễn Công Toàn có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa đủ 18 tuổi nên công an ra quyết định xử phạt hành chính 750 ngàn đồng. Đối với “Lỳ Sang”, qua xác minh tên là Ngô Quốc Dũng (SN 1991, ngụ xã Bình Ba), tuy nhiên Dũng đã chết. Còn người tên “Sơn” mua ma túy của Tiến, quá trình điều tra chưa xác định được lai lịch cụ thể nên công an tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Qua phiên tòa xét xử lưu động giúp người dân hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật, hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng và tính nghiêm minh của pháp luật. Qua đó có tác dụng răn đe tội phạm, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của người dân và phục vụ yêu cầu chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN