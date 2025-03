Trộm điện thoại; Tàng trữ trái phép chất ma túy...

Trộm điện thoại

Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý P.V.B. (SN 1985) và P.V.N. (SN 1980, cùng trú tỉnh Bạc Liêu) về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Tân Hòa (TP.Phú Mỹ). Trước đó, 2 đối tượng trên đã trộm 1 ĐTDĐ iPhone 15 Pro của bị hại N.T.N.T. (SN 2004, trú TP.Phú Mỹ). (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) lập hồ sơ xử lý T.T.T.H. (SN 1973, trú TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại trước hẻm 9, Phan Bội Châu, phường 2 (TP.Vũng Tàu), lực lượng Công an tỉnh bắt quả tang H. đang tàng trữ trái phép 1 gói nilon hàn kín bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt nghi là ma túy dạng đá. (Lê Nguyễn)

Tìm chủ ở hữu

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an tỉnh đang điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 21/12/2024, tại trước số 122/1B Ngô Quyền, phường Rạch Dừa (TP.Vũng Tàu) do Trần Huy Hoàng (SN 2002, trú huyện Long Đất) thực hiện. Quá trình điều tra cơ quan công an tạm giữ 1 xe máy BKS 72C1 - 36100, Số khung : MH1KF4126ML151976, Số máy: KF41E-2155697. Vậy ai là chủ sở hữu hợp pháp của xe máy có đặc điểm trên liên hệ Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh (189 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) hoặc điều tra viên Phạm Minh Đức (SĐT: 0388116117) để giải quyết.