Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tự gây tai nạn, người điều khiển xe mô tô tử vong

Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Công an phường Kinh Dinh (TP.Bà Rịa) đang tiếp tục điều tra vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra, tại tổ 7, KP.Núi Dinh. Tại địa điểm trên, Công an phường Kim Dinh bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ, 1 ống thủy tinh bên trong có chứa chất kết tinh không màu nghi là ma túy và một số dụng cụ sử dụng ma túy. (Sơn Khê)

Tự gây tai nạn, người điều khiển xe mô tô tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại đường số 20, thuộc KP.Long Nguyên, TT.Long Điền (huyện Long Đất). Theo hồ sơ, xe mô tô do anh N.H.T. (SN 1995, trú huyện Long Đất) điều khiển đến địa điểm trên tự gây tai nạn và tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh điều tra làm rõ. (Phước An)

Trộm điện thoại bị bắt

Công an phường Phước Hòa (TP.Phú Mỹ) lập hồ sơ xử lý P.M.Q. (SN 1999, trú tỉnh Đắk Nông) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Q. điều khiển xe máy đến tiệm điện thoại V.H. (tổ 6, KP.Lam Sơn, phường Phước Hoà, TP.Phú Mỹ) do anh H.V.A. (SN 1999, quê Thanh Hóa) làm chủ trộm 2 ĐTDĐ rồi bỏ chạy thì bị anh A. phát hiện bắt giữ giao công an xử lý. (Nguyễn Văn)

Cướp tài sản

Công an phường Tân Phước (TP.Phú Mỹ) lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông N.V.T. (SN 1983, trú TP.Phú Mỹ) đang trông coi tài sản tại bãi đất trống thuộc KP.Ông Trịnh, phường Tân Phước (TP.Phú Mỹ) thì bị 6 đối tượng không rõ lai lịch đi trên 3 xe mô tô dùng dao đe dọa rồi chiếm đoạt 1 xe mô tô, 1 ĐTDĐ hiệu Samsung. (Lê Nguyễn)