Tiếp nhận 18 hồ sơ trong ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ cấp, đổi giấy phép lái xe

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh cho biết, tính đến đến 16h đơn vị đã tiếp nhận 18 trường hợp hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Người dân đến thực hiện thủ tục cấp, đổi GPLX tại Phòng CSGT, Công an tỉnh ngày 1/3 - ngày đầu tiên lực lượng Công an tiếp nhận thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp đổi GPLX.

Theo đó, khi đến làm thủ tục tại Phòng CSGT, Công an tỉnh (tại địa chỉ số 189 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa), người dân được lực lượng CSGT hỗ trợ nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể các thủ tục để việc tiếp nhận diễn ra nhanh chóng và thuận tiện.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và nộp lệ phí theo quy định, người dân sẽ được nhận giấy hẹn trả giấy phép lái xe. Trong thời gian 5 ngày làm việc từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ, người dân sẽ được nhận Giấy phép lái xe mới bằng bản điện tử qua ứng dụng VneID và bản vật lý.

Hầu hết người dân đến làm thủ tục đều hài lòng vì quá trình giải quyết rất nhanh chóng, thuận lợi.

Các thủ tục được cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT, Công an tỉnh thực hiện nhanh chóng, tạo sự thuận lợi cho người dân.

Theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh, công tác tiếp nhận hồ sơ sẽ được thực hiện qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Trường hợp người dân muốn nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công thì thực hiện theo các chỉ dẫn theo đường link đã được Phòng Cảnh sát giao thông đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông (Địa chỉ đường link: https://docs.google.com/document/d/1xJk-FXGZg0HaDlejZsQ6Bb-wD5RNoJB6-3EUTSlBDNU/edit?tab=t.0 ). Hoặc hướng dẫn theo mã QR:

Ngoài ra, khi người dân có nhu cầu được thực hiện trực tiếp, có thể đến trụ sở của Phòng CSGT Công an tỉnh (tại 189 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa) và 2 điểm tiếp nhận hồ sơ Cấp đổi Giấy phép lái xe cho người dân tại Công an phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu và tại huyện Côn Đảo.

Hướng dẫn thủ tục đổi, cấp lại GPLX.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã chủ động tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tiếp nhận từ Sở Giao thông vận tải cơ sở dữ liệu về quản lý sát hạch, cấp GPLX, các loại hồ sơ có liên quan, tổ chức tập huấn sát hạch viên, bố trí phòng làm việc, đường truyền, nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý sát hạch, cấp GPLX, nâng cao kỹ năng, thao tác kỹ thuật, trình độ chuyên ngành. Đồng thời triển khai làm việc cả ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe, không để ngắt quãng, gián đoạn nhu cầu của Nhân dân.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH-THÀNH TRUNG