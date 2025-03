Tập huấn công tác tài chính, hậu cần cho cán bộ công an

Ngày 20/3, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tài chính, hậu cần cho cán bộ làm công tác tài chính, hậu cần của công an các đơn vị thuộc Công an tỉnh, trưởng công an các xã, phường, thị trấn, đồn công an trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các điểm mới trong Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán, Luật Quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn có liên quan; các phương pháp thanh quyết toán, quản lý tài sản; quy trình, quy chế phân bổ, theo dõi, báo cáo tài chính, tài sản và các thủ tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

TRÍ HUY